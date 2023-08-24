24 августа 2023

Тюменцам предлагают за деньги решить проблемы с судебными приставами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, силовик, фссп, судебный пристав, суд, федеральная служба судебных приставов
Тюменцам предложили за деньги избавиться от санкций, наложенных судебными приставами Фото:

Жителям Тюмени предлагают помочь со снятием ареста на имущество, которое было наложено судебными приставами. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Авито.

«Снимем запреты и ограничения регистрационных действий, наложенные приставами. Поможем в короткий срок снять арест с банковской карты, автомобиля, недвижимости, также снять ограничения на выезд за границу. Работаем с исполнительными листами, надписями нотариусов, алиментами, судебными приказами и актами налоговой. Даем гарантию 100% снятия ваших ограничений», — указано в объявлении, опубликованном на сайте Авито.

Стоимость «услуг» по снятию ограничений, наложенных сотрудниками УФССП по Тюменской области, начинается от пяти тысяч рублей. Получить оперативный комментарий автора объявления URA.RU не удалось: на звонки редакции он не ответил.

В пресс-службу УФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Тюмени предлагают помочь со снятием ареста на имущество, которое было наложено судебными приставами. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Авито. «Снимем запреты и ограничения регистрационных действий, наложенные приставами. Поможем в короткий срок снять арест с банковской карты, автомобиля, недвижимости, также снять ограничения на выезд за границу. Работаем с исполнительными листами, надписями нотариусов, алиментами, судебными приказами и актами налоговой. Даем гарантию 100% снятия ваших ограничений», — указано в объявлении, опубликованном на сайте Авито. Стоимость «услуг» по снятию ограничений, наложенных сотрудниками УФССП по Тюменской области, начинается от пяти тысяч рублей. Получить оперативный комментарий автора объявления URA.RU не удалось: на звонки редакции он не ответил. В пресс-службу УФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...