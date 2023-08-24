Тюменцам предлагают за деньги решить проблемы с судебными приставами

Жителям Тюмени предлагают помочь со снятием ареста на имущество, которое было наложено судебными приставами. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Авито.
«Снимем запреты и ограничения регистрационных действий, наложенные приставами. Поможем в короткий срок снять арест с банковской карты, автомобиля, недвижимости, также снять ограничения на выезд за границу. Работаем с исполнительными листами, надписями нотариусов, алиментами, судебными приказами и актами налоговой. Даем гарантию 100% снятия ваших ограничений», — указано в объявлении, опубликованном на сайте Авито.
Стоимость «услуг» по снятию ограничений, наложенных сотрудниками УФССП по Тюменской области, начинается от пяти тысяч рублей. Получить оперативный комментарий автора объявления URA.RU не удалось: на звонки редакции он не ответил.
В пресс-службу УФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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