Тюменцам предлагают за деньги решить проблемы с судебными приставами

25 августа 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Тюменцам предложили за деньги избавиться от санкций, наложенных судебными приставами Фото: Московец Илья © URA.RU Жителям Тюмени предлагают помочь со снятием ареста на имущество, которое было наложено судебными приставами. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Авито. «Снимем запреты и ограничения регистрационных действий, наложенные приставами. Поможем в короткий срок снять арест с банковской карты, автомобиля, недвижимости, также снять ограничения на выезд за границу. Работаем с исполнительными листами, надписями нотариусов, алиментами, судебными приказами и актами налоговой. Даем гарантию 100% снятия ваших ограничений», — указано в объявлении, опубликованном на сайте Авито. Стоимость «услуг» по снятию ограничений, наложенных сотрудниками УФССП по Тюменской области, начинается от пяти тысяч рублей. Получить оперативный комментарий автора объявления URA.RU не удалось: на звонки редакции он не ответил. В пресс-службу УФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Жителям Тюмени предлагают помочь со снятием ареста на имущество, которое было наложено судебными приставами. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Авито. «Снимем запреты и ограничения регистрационных действий, наложенные приставами. Поможем в короткий срок снять арест с банковской карты, автомобиля, недвижимости, также снять ограничения на выезд за границу. Работаем с исполнительными листами, надписями нотариусов, алиментами, судебными приказами и актами налоговой. Даем гарантию 100% снятия ваших ограничений», — указано в объявлении, опубликованном на сайте Авито. Стоимость «услуг» по снятию ограничений, наложенных сотрудниками УФССП по Тюменской области, начинается от пяти тысяч рублей. Получить оперативный комментарий автора объявления URA.RU не удалось: на звонки редакции он не ответил. В пресс-службу УФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.