Артюхов раскрыл, кому из глав ЯНАО приходится труднее

Мэр Салехарда Титовский отдыхает меньше других глав ЯНАО

25 августа 2023 в 19:57 Размер текста - 17 +

Один выходной в неделю Артюхов и Титовский посвящают объезду Салехарда Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета «Честный маршрут» губернатора ЯНАО Мэру Салехарда (ЯНАО) Алексею Титовскому больше других глав достается от губернатора Дмитрия Артюхова. Как сообщил корреспонденту URA.RU на итоговом пресс-подходе руководитель региона, в выходные вместе с Титовским они устраивают поездку по городу и расспрашивают жителей о существующих в столице Ямала проблемах. «Пожалуй, не было ни одних выходных, чтобы у нас не состоялась поездка по Салехарду с главой. Алексею Титовскому достается гораздо больше, чем главам других городов, потому что, как правило, на один выходной у него меньше. Но это позволяет и в столице Ямала тоже иметь динамику развития», — ответил губернатор на вопрос корреспондента о том, почему в Салехарде не проводятся встречи с горожанами в формате «Честного маршрута». Ранее URA.RU сообщало, что «Честный маршрут» в следующем году будет изменен. Поездка стартует из Ноябрьска и закончится в Надыме.

Мэру Салехарда (ЯНАО) Алексею Титовскому больше других глав достается от губернатора Дмитрия Артюхова. Как сообщил корреспонденту URA.RU на итоговом пресс-подходе руководитель региона, в выходные вместе с Титовским они устраивают поездку по городу и расспрашивают жителей о существующих в столице Ямала проблемах. «Пожалуй, не было ни одних выходных, чтобы у нас не состоялась поездка по Салехарду с главой. Алексею Титовскому достается гораздо больше, чем главам других городов, потому что, как правило, на один выходной у него меньше. Но это позволяет и в столице Ямала тоже иметь динамику развития», — ответил губернатор на вопрос корреспондента о том, почему в Салехарде не проводятся встречи с горожанами в формате «Честного маршрута». Ранее URA.RU сообщало, что «Честный маршрут» в следующем году будет изменен. Поездка стартует из Ноябрьска и закончится в Надыме.