24 августа 2023

Артюхов раскрыл, кому из глав ЯНАО приходится труднее

Мэр Салехарда Титовский отдыхает меньше других глав ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен, должность
Один выходной в неделю Артюхов и Титовский посвящают объезду Салехарда Фото:
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«Честный маршрут» губернатора ЯНАО

Мэру Салехарда (ЯНАО) Алексею Титовскому больше других глав достается от губернатора Дмитрия Артюхова. Как сообщил корреспонденту URA.RU на итоговом пресс-подходе руководитель региона, в выходные вместе с Титовским они устраивают поездку по городу и расспрашивают жителей о существующих в столице Ямала проблемах.

«Пожалуй, не было ни одних выходных, чтобы у нас не состоялась поездка по Салехарду с главой. Алексею Титовскому достается гораздо больше, чем главам других городов, потому что, как правило, на один выходной у него меньше. Но это позволяет и в столице Ямала тоже иметь динамику развития», — ответил губернатор на вопрос корреспондента о том, почему в Салехарде не проводятся встречи с горожанами в формате «Честного маршрута».

Ранее URA.RU сообщало, что «Честный маршрут» в следующем году будет изменен. Поездка стартует из Ноябрьска и закончится в Надыме.

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Мэру Салехарда (ЯНАО) Алексею Титовскому больше других глав достается от губернатора Дмитрия Артюхова. Как сообщил корреспонденту URA.RU на итоговом пресс-подходе руководитель региона, в выходные вместе с Титовским они устраивают поездку по городу и расспрашивают жителей о существующих в столице Ямала проблемах. «Пожалуй, не было ни одних выходных, чтобы у нас не состоялась поездка по Салехарду с главой. Алексею Титовскому достается гораздо больше, чем главам других городов, потому что, как правило, на один выходной у него меньше. Но это позволяет и в столице Ямала тоже иметь динамику развития», — ответил губернатор на вопрос корреспондента о том, почему в Салехарде не проводятся встречи с горожанами в формате «Честного маршрута». Ранее URA.RU сообщало, что «Честный маршрут» в следующем году будет изменен. Поездка стартует из Ноябрьска и закончится в Надыме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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