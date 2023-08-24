Артюхов раскрыл, кому из глав ЯНАО приходится труднее

Мэру Салехарда (ЯНАО) Алексею Титовскому больше других глав достается от губернатора Дмитрия Артюхова. Как сообщил корреспонденту URA.RU на итоговом пресс-подходе руководитель региона, в выходные вместе с Титовским они устраивают поездку по городу и расспрашивают жителей о существующих в столице Ямала проблемах.
«Пожалуй, не было ни одних выходных, чтобы у нас не состоялась поездка по Салехарду с главой. Алексею Титовскому достается гораздо больше, чем главам других городов, потому что, как правило, на один выходной у него меньше. Но это позволяет и в столице Ямала тоже иметь динамику развития», — ответил губернатор на вопрос корреспондента о том, почему в Салехарде не проводятся встречи с горожанами в формате «Честного маршрута».
Ранее URA.RU сообщало, что «Честный маршрут» в следующем году будет изменен. Поездка стартует из Ноябрьска и закончится в Надыме.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.