Жильцы 54 домов в Кургане получат горячую воду позже, чем ожидали

28 августа 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Горячую воду ориентировочно планируют подать 15 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за технологического дефекта жители 54 домов смогут получить горячую воду примерно в середине сентября. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсети «ВКонтакте». Изначально воду должны были подать в начале августа. «При гидравлических испытаниях был выявлен сложный технологический дефект, который не позволил возобновить подачу горячего водоснабжения в 54 многоквартирных дома по улицам Дзержинского, Некрасова и проспекте Машиностроителей. <…> При положительном результате испытаний, запуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения 15 сентября», — говорится в посте КГК. Строительство новой неподвижной опоры, которая поможет закрепить трубопровод, началось 23 августа. Повторно подающий трубопровод испытают 14 сентября. Стоимость работ по обновлению опоры составила более двух миллионов рублей. Ранее стало известно, что в микрорайоне Северный горячее водоснабжение вернули в 35 многоквартирных домов. В другие здания горячая вода не поступила из-за неготовности оборудования домов к приему теплоносителя.

В Кургане из-за технологического дефекта жители 54 домов смогут получить горячую воду примерно в середине сентября. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсети «ВКонтакте». Изначально воду должны были подать в начале августа. «При гидравлических испытаниях был выявлен сложный технологический дефект, который не позволил возобновить подачу горячего водоснабжения в 54 многоквартирных дома по улицам Дзержинского, Некрасова и проспекте Машиностроителей. <…> При положительном результате испытаний, запуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения 15 сентября», — говорится в посте КГК. Строительство новой неподвижной опоры, которая поможет закрепить трубопровод, началось 23 августа. Повторно подающий трубопровод испытают 14 сентября. Стоимость работ по обновлению опоры составила более двух миллионов рублей. Ранее стало известно, что в микрорайоне Северный горячее водоснабжение вернули в 35 многоквартирных домов. В другие здания горячая вода не поступила из-за неготовности оборудования домов к приему теплоносителя.