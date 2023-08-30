Жителям курганского села запретили покупать алкоголь

31 августа 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Ограничение будет действовать всего один день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Частоозерье Курганской области местные власти установили запрет на продажу алкоголя 1 сентября. Информация об этом опубликована в группе «Администрация Частоозерского муниципального округа» соцсети «ВКонтакте». «Установить на территории Частоозерского муниципального округа Курганской области запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе пива и пивных напитков)», — указано в опубликованном распоряжении на сайте. По документу, исключение составит розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания 1 сентября — в День знаний. Ранее URA.RU писало, что в городе Шадринске Курганской области был введен запрет на продажу алкоголя.Он действовал на время проведения Дня города.

В селе Частоозерье Курганской области местные власти установили запрет на продажу алкоголя 1 сентября. Информация об этом опубликована в группе «Администрация Частоозерского муниципального округа» соцсети «ВКонтакте». «Установить на территории Частоозерского муниципального округа Курганской области запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе пива и пивных напитков)», — указано в опубликованном распоряжении на сайте. По документу, исключение составит розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания 1 сентября — в День знаний. Ранее URA.RU писало, что в городе Шадринске Курганской области был введен запрет на продажу алкоголя.Он действовал на время проведения Дня города.