30 августа 2023

Жителям курганского села запретили покупать алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, знак, бутылка, алкоголь, пить запрещено
Ограничение будет действовать всего один день Фото:

В селе Частоозерье Курганской области местные власти установили запрет на продажу алкоголя 1 сентября. Информация об этом опубликована в группе «Администрация Частоозерского муниципального округа» соцсети «ВКонтакте».

«Установить на территории Частоозерского муниципального округа Курганской области запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе пива и пивных напитков)», — указано в опубликованном распоряжении на сайте. По документу, исключение составит розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания 1 сентября — в День знаний.

Ранее URA.RU писало, что в городе Шадринске Курганской области был введен запрет на продажу алкоголя.Он действовал на время проведения Дня города.

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В селе Частоозерье Курганской области местные власти установили запрет на продажу алкоголя 1 сентября. Информация об этом опубликована в группе «Администрация Частоозерского муниципального округа» соцсети «ВКонтакте». «Установить на территории Частоозерского муниципального округа Курганской области запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе пива и пивных напитков)», — указано в опубликованном распоряжении на сайте. По документу, исключение составит розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания 1 сентября — в День знаний. Ранее URA.RU писало, что в городе Шадринске Курганской области был введен запрет на продажу алкоголя.Он действовал на время проведения Дня города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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