30 августа 2023

В Тюмени определили лучшие летние веранды ресторанов

© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиница Исеть. Екатеринбург, летняя веранда
Победителями в основных номинациях стали 7 заведений, а всего их 11 Фото:

В тюмени завершился конкурс «Гостеприимство летней Тюмени — 2023», в ходе которого жители города выбрали лучшие летние веранды ресторанов. Как сообщает пресс-служба администрации города на своем сайте, победителями стали 11 заведений.

«Мы сохраняем и продолжаем традиции, заложенные в давние годы, когда наш город пересекали торговые пути, когда купцы предлагали твои товары и когда здесь проходили знаменитые ярмарки. Конкурс, который мы с департаментом потребительского рынка организовали, начинался с 30 веранд, а в этом году участие приняли уже свыше 133! И победителями являются все — кто участвовал, кто неравнодушен, кто стремится развивать наш город», — передает пресс-служба администрации города слова заместителя мэра Петра Вагина.

Всего победителями были выбраны 7 заведений. Среди них за лучшие летние пространства получили дипломы главы города:

  • Бар «Porsche терраса»
  • Бар «Ходят слухи»
  • Кафе «Легкий чек»
  • Ресторан фастфуда «Вкусно — и точка» на улице Мориса Тореза
  • Ресторан в бутик-отеле Green House
  • Кофейня «Кофе Брют»
  • Столовая «Хлеб и масло»

Также жюри определили четыре дополнительные номинации. Так, ресторан Emerald получил победу в категории «Сибирский колорит», ресторан «СибирьСибирь» наградили званием «Изысканное место для встреч», ресторан «Ван Гоги» отметили в номинации «Приверженность традициям», а ресторан «Арбат» получил диплом за «Яркий старт».

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В тюмени завершился конкурс «Гостеприимство летней Тюмени — 2023», в ходе которого жители города выбрали лучшие летние веранды ресторанов. Как сообщает пресс-служба администрации города на своем сайте, победителями стали 11 заведений. «Мы сохраняем и продолжаем традиции, заложенные в давние годы, когда наш город пересекали торговые пути, когда купцы предлагали твои товары и когда здесь проходили знаменитые ярмарки. Конкурс, который мы с департаментом потребительского рынка организовали, начинался с 30 веранд, а в этом году участие приняли уже свыше 133! И победителями являются все — кто участвовал, кто неравнодушен, кто стремится развивать наш город», — передает пресс-служба администрации города слова заместителя мэра Петра Вагина. Всего победителями были выбраны 7 заведений. Среди них за лучшие летние пространства получили дипломы главы города: Также жюри определили четыре дополнительные номинации. Так, ресторан Emerald получил победу в категории «Сибирский колорит», ресторан «СибирьСибирь» наградили званием «Изысканное место для встреч», ресторан «Ван Гоги» отметили в номинации «Приверженность традициям», а ресторан «Арбат» получил диплом за «Яркий старт».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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