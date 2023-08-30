В Тюмени определили лучшие летние веранды ресторанов

31 августа 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Победителями в основных номинациях стали 7 заведений, а всего их 11 Фото: Размик Закарян © URA.RU В тюмени завершился конкурс «Гостеприимство летней Тюмени — 2023», в ходе которого жители города выбрали лучшие летние веранды ресторанов. Как сообщает пресс-служба администрации города на своем сайте, победителями стали 11 заведений. «Мы сохраняем и продолжаем традиции, заложенные в давние годы, когда наш город пересекали торговые пути, когда купцы предлагали твои товары и когда здесь проходили знаменитые ярмарки. Конкурс, который мы с департаментом потребительского рынка организовали, начинался с 30 веранд, а в этом году участие приняли уже свыше 133! И победителями являются все — кто участвовал, кто неравнодушен, кто стремится развивать наш город», — передает пресс-служба администрации города слова заместителя мэра Петра Вагина. Всего победителями были выбраны 7 заведений. Среди них за лучшие летние пространства получили дипломы главы города: Бар «Porsche терраса»

Бар «Ходят слухи»

Кафе «Легкий чек»

Ресторан фастфуда «Вкусно — и точка» на улице Мориса Тореза

Ресторан в бутик-отеле Green House

Кофейня «Кофе Брют»

Столовая «Хлеб и масло» Также жюри определили четыре дополнительные номинации. Так, ресторан Emerald получил победу в категории «Сибирский колорит», ресторан «СибирьСибирь» наградили званием «Изысканное место для встреч», ресторан «Ван Гоги» отметили в номинации «Приверженность традициям», а ресторан «Арбат» получил диплом за «Яркий старт».

В тюмени завершился конкурс «Гостеприимство летней Тюмени — 2023», в ходе которого жители города выбрали лучшие летние веранды ресторанов. Как сообщает пресс-служба администрации города на своем сайте, победителями стали 11 заведений. «Мы сохраняем и продолжаем традиции, заложенные в давние годы, когда наш город пересекали торговые пути, когда купцы предлагали твои товары и когда здесь проходили знаменитые ярмарки. Конкурс, который мы с департаментом потребительского рынка организовали, начинался с 30 веранд, а в этом году участие приняли уже свыше 133! И победителями являются все — кто участвовал, кто неравнодушен, кто стремится развивать наш город», — передает пресс-служба администрации города слова заместителя мэра Петра Вагина. Всего победителями были выбраны 7 заведений. Среди них за лучшие летние пространства получили дипломы главы города: Также жюри определили четыре дополнительные номинации. Так, ресторан Emerald получил победу в категории «Сибирский колорит», ресторан «СибирьСибирь» наградили званием «Изысканное место для встреч», ресторан «Ван Гоги» отметили в номинации «Приверженность традициям», а ресторан «Арбат» получил диплом за «Яркий старт».