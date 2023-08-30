30 августа 2023

Тюменские власти рассказали, какой район проинспектирует губернатор Моор

Губернатор Моор проведет инспекцию в Юргинском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор голосует за поправки в конституцию. Тюмень, моор александр
Моор планирует осмотреть объекты здравоохранения Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал с инспекцией в Юргинский район. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.

«Губернатор Тюменской области планирует осмотреть сельхозпредприятия, объекты здравоохранения», — анонсировали в инфоцентре. Там также дали краткую справку о Юргинском районе. По их информации, с 2018 по 2023 годы туда привлекли более 2,5 млрд рублей на реализацию 16 инвестпроектов. При этом в муниципалитете удалось создать почти 400 рабочих мест.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор посетил детский сад на своей родине. Глава региона родился в селе Березняки в 1974 году, а в августе этого года приехал с инспекцией.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал с инспекцией в Юргинский район. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. «Губернатор Тюменской области планирует осмотреть сельхозпредприятия, объекты здравоохранения», — анонсировали в инфоцентре. Там также дали краткую справку о Юргинском районе. По их информации, с 2018 по 2023 годы туда привлекли более 2,5 млрд рублей на реализацию 16 инвестпроектов. При этом в муниципалитете удалось создать почти 400 рабочих мест. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор посетил детский сад на своей родине. Глава региона родился в селе Березняки в 1974 году, а в августе этого года приехал с инспекцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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