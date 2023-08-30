Тюменские власти рассказали, какой район проинспектирует губернатор Моор

Губернатор Моор проведет инспекцию в Юргинском районе

31 августа 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Моор планирует осмотреть объекты здравоохранения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал с инспекцией в Юргинский район. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. «Губернатор Тюменской области планирует осмотреть сельхозпредприятия, объекты здравоохранения», — анонсировали в инфоцентре. Там также дали краткую справку о Юргинском районе. По их информации, с 2018 по 2023 годы туда привлекли более 2,5 млрд рублей на реализацию 16 инвестпроектов. При этом в муниципалитете удалось создать почти 400 рабочих мест. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор посетил детский сад на своей родине. Глава региона родился в селе Березняки в 1974 году, а в августе этого года приехал с инспекцией.

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал с инспекцией в Юргинский район. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. «Губернатор Тюменской области планирует осмотреть сельхозпредприятия, объекты здравоохранения», — анонсировали в инфоцентре. Там также дали краткую справку о Юргинском районе. По их информации, с 2018 по 2023 годы туда привлекли более 2,5 млрд рублей на реализацию 16 инвестпроектов. При этом в муниципалитете удалось создать почти 400 рабочих мест. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор посетил детский сад на своей родине. Глава региона родился в селе Березняки в 1974 году, а в августе этого года приехал с инспекцией.