Тюменские власти рассказали, какой район проинспектирует губернатор Моор

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал с инспекцией в Юргинский район. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.
«Губернатор Тюменской области планирует осмотреть сельхозпредприятия, объекты здравоохранения», — анонсировали в инфоцентре. Там также дали краткую справку о Юргинском районе. По их информации, с 2018 по 2023 годы туда привлекли более 2,5 млрд рублей на реализацию 16 инвестпроектов. При этом в муниципалитете удалось создать почти 400 рабочих мест.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор посетил детский сад на своей родине. Глава региона родился в селе Березняки в 1974 году, а в августе этого года приехал с инспекцией.
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