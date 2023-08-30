Губернатор Моор осмотрел тюменский птицеводческий репродуктор

31 августа 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Александр Моор (посередине) приехал в Юргинский район (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил племенной репродуктор по производству яиц бройлеров. С инспекцией глава региона приехал на территорию компании «Руском» в Юргинском районе, о чем сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В репродукторе компании „Руском“ — 6 площадок родительского стада и 3 площадки ремонтного молодняка. Мощность репродуктора — 37 млн. яиц в год. На предприятии трудятся 189 человек, из которых 66 — жители Юргинского района, 67 — Омутинского и 56 человек — специалисты из других территорий», — рассказали в telegram-канале инфоцентра. Кроме этого репродуктора, структура «Рускома» состоит из 7 ферм для откорма 3,5 миллиона бройлеров, инкубатория на 37 миллионов яиц в год и комбикормового завода. Все перечисленные комплексы находятся в Голышманово. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти анонсировали инспекцию Моора в Юргинский район. По их информации, глава региона намерен осмотреть сельхозпредприятия и объекты здравоохранения.

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил племенной репродуктор по производству яиц бройлеров. С инспекцией глава региона приехал на территорию компании «Руском» в Юргинском районе, о чем сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В репродукторе компании „Руском“ — 6 площадок родительского стада и 3 площадки ремонтного молодняка. Мощность репродуктора — 37 млн. яиц в год. На предприятии трудятся 189 человек, из которых 66 — жители Юргинского района, 67 — Омутинского и 56 человек — специалисты из других территорий», — рассказали в telegram-канале инфоцентра. Кроме этого репродуктора, структура «Рускома» состоит из 7 ферм для откорма 3,5 миллиона бройлеров, инкубатория на 37 миллионов яиц в год и комбикормового завода. Все перечисленные комплексы находятся в Голышманово. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти анонсировали инспекцию Моора в Юргинский район. По их информации, глава региона намерен осмотреть сельхозпредприятия и объекты здравоохранения.