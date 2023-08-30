30 августа 2023

Губернатор Моор осмотрел тюменский птицеводческий репродуктор

© Служба новостей «URA.RU»
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Ферма Петелино. Тюменская область, моор александр, бобров алексей
Александр Моор (посередине) приехал в Юргинский район (архивное фото) Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил племенной репродуктор по производству яиц бройлеров. С инспекцией глава региона приехал на территорию компании «Руском» в Юргинском районе, о чем сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«В репродукторе компании „Руском“ — 6 площадок родительского стада и 3 площадки ремонтного молодняка. Мощность репродуктора — 37 млн. яиц в год. На предприятии трудятся 189 человек, из которых 66 — жители Юргинского района, 67 — Омутинского и 56 человек — специалисты из других территорий», — рассказали в telegram-канале инфоцентра.

Кроме этого репродуктора, структура «Рускома» состоит из 7 ферм для откорма 3,5 миллиона бройлеров, инкубатория на 37 миллионов яиц в год и комбикормового завода. Все перечисленные комплексы находятся в Голышманово.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти анонсировали инспекцию Моора в Юргинский район. По их информации, глава региона намерен осмотреть сельхозпредприятия и объекты здравоохранения.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил племенной репродуктор по производству яиц бройлеров. С инспекцией глава региона приехал на территорию компании «Руском» в Юргинском районе, о чем сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В репродукторе компании „Руском“ — 6 площадок родительского стада и 3 площадки ремонтного молодняка. Мощность репродуктора — 37 млн. яиц в год. На предприятии трудятся 189 человек, из которых 66 — жители Юргинского района, 67 — Омутинского и 56 человек — специалисты из других территорий», — рассказали в telegram-канале инфоцентра. Кроме этого репродуктора, структура «Рускома» состоит из 7 ферм для откорма 3,5 миллиона бройлеров, инкубатория на 37 миллионов яиц в год и комбикормового завода. Все перечисленные комплексы находятся в Голышманово. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти анонсировали инспекцию Моора в Юргинский район. По их информации, глава региона намерен осмотреть сельхозпредприятия и объекты здравоохранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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