30 августа 2023

Тюменских школьников 1 сентября ждет холодная погода. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, школа, школьники, 1 класс, первоклассники, цветы, 1 сентября
Синоптики разошлись во мнениях, будет дождь или нет Фото:

В Тюмени на День знаний 1 сентября прогнозируют холодную погоду, При этом сильных дождей или ветра не ожидается, о чем сообщается на сайте метеорологического сервиса Gismeteo.

«1 сентября в Тюмени к 8:00 установится температура в 11 градусов при ветре 5 метров в секунду. К этому моменту легкий ночной дождь уже должен закончиться. В течение дня будет пасмурно, с прояснениями. Температура после полудня поднимется до 17 градусов, а ветер ускорится до 8 метров в секунду», — прогнозируют синоптики.

Ранее URA.RU сообщало, что с таким прогнозом не согласен руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его мнению, 1 сентября в Тюмени и других городах Урала встретят по щиколотку в воде. Эксперт утверждает, что регион накроет обширный циклон, который принесет ливни.

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В Тюмени на День знаний 1 сентября прогнозируют холодную погоду, При этом сильных дождей или ветра не ожидается, о чем сообщается на сайте метеорологического сервиса Gismeteo. «1 сентября в Тюмени к 8:00 установится температура в 11 градусов при ветре 5 метров в секунду. К этому моменту легкий ночной дождь уже должен закончиться. В течение дня будет пасмурно, с прояснениями. Температура после полудня поднимется до 17 градусов, а ветер ускорится до 8 метров в секунду», — прогнозируют синоптики. Ранее URA.RU сообщало, что с таким прогнозом не согласен руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его мнению, 1 сентября в Тюмени и других городах Урала встретят по щиколотку в воде. Эксперт утверждает, что регион накроет обширный циклон, который принесет ливни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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