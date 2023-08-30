Тюменских школьников 1 сентября ждет холодная погода. Скрин

31 августа 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Синоптики разошлись во мнениях, будет дождь или нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени на День знаний 1 сентября прогнозируют холодную погоду, При этом сильных дождей или ветра не ожидается, о чем сообщается на сайте метеорологического сервиса Gismeteo. «1 сентября в Тюмени к 8:00 установится температура в 11 градусов при ветре 5 метров в секунду. К этому моменту легкий ночной дождь уже должен закончиться. В течение дня будет пасмурно, с прояснениями. Температура после полудня поднимется до 17 градусов, а ветер ускорится до 8 метров в секунду», — прогнозируют синоптики. Ранее URA.RU сообщало, что с таким прогнозом не согласен руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его мнению, 1 сентября в Тюмени и других городах Урала встретят по щиколотку в воде. Эксперт утверждает, что регион накроет обширный циклон, который принесет ливни. Скриншот: сайт сервиса Gismeteo, https://www.gismeteo.ru/

В Тюмени на День знаний 1 сентября прогнозируют холодную погоду, При этом сильных дождей или ветра не ожидается, о чем сообщается на сайте метеорологического сервиса Gismeteo. «1 сентября в Тюмени к 8:00 установится температура в 11 градусов при ветре 5 метров в секунду. К этому моменту легкий ночной дождь уже должен закончиться. В течение дня будет пасмурно, с прояснениями. Температура после полудня поднимется до 17 градусов, а ветер ускорится до 8 метров в секунду», — прогнозируют синоптики. Ранее URA.RU сообщало, что с таким прогнозом не согласен руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его мнению, 1 сентября в Тюмени и других городах Урала встретят по щиколотку в воде. Эксперт утверждает, что регион накроет обширный циклон, который принесет ливни.