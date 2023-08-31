Дочка «Газпрома» в ЯНАО выбрала лучших кандидатов для работы в своих филиалах

«Газпром добыча Уренгой» из 150 претендентов на свои вакансии отобрала 11 лучших

01 сентября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

За возможность устроится на работу в «Газпром добыча Уренгой» боролись 150 человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На предприятии «Газпром добыча Уренгой», входящем в структуру ПАО «Газпрома», подведены итоги открытого конкурса специалистов. Молодые люди поборолись за возможность трудоустроится в компанию и в ее филиалы. Из 150 претендентов были выбраны 11 человек. «Открытый конкурс молодых специалистов „Газпром добыча Уренгой“ проводит совместно с дочерними обществами „Газпрома“ на протяжении десяти лет. <…> В этом году штат пополнится 11 перспективными и талантливыми ребятами, которых выбрали из 150 претендентов», — сообщает RG.RU. Победители конкурса получили именные сертификаты, которые гарантируют трудоустройство в разные филиалы компании. Обязательными условиями для участия в конкурсе было: получение диплома по соответствующим специальностям, при этом средний бал оценок — не ниже четырех. Претенденты должны пройти производственные практики и принимать активное участие в научной жизни учебного заведения.

На предприятии «Газпром добыча Уренгой», входящем в структуру ПАО «Газпрома», подведены итоги открытого конкурса специалистов. Молодые люди поборолись за возможность трудоустроится в компанию и в ее филиалы. Из 150 претендентов были выбраны 11 человек. «Открытый конкурс молодых специалистов „Газпром добыча Уренгой“ проводит совместно с дочерними обществами „Газпрома“ на протяжении десяти лет. <…> В этом году штат пополнится 11 перспективными и талантливыми ребятами, которых выбрали из 150 претендентов», — сообщает RG.RU. Победители конкурса получили именные сертификаты, которые гарантируют трудоустройство в разные филиалы компании. Обязательными условиями для участия в конкурсе было: получение диплома по соответствующим специальностям, при этом средний бал оценок — не ниже четырех. Претенденты должны пройти производственные практики и принимать активное участие в научной жизни учебного заведения.