31 августа 2023
30 августа 2023

Дочка «Газпрома» в ЯНАО выбрала лучших кандидатов для работы в своих филиалах

«Газпром добыча Уренгой» из 150 претендентов на свои вакансии отобрала 11 лучших
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, газпром
За возможность устроится на работу в «Газпром добыча Уренгой» боролись 150 человек Фото:

На предприятии «Газпром добыча Уренгой», входящем в структуру ПАО «Газпрома», подведены итоги открытого конкурса специалистов. Молодые люди поборолись за возможность трудоустроится в компанию и в ее филиалы. Из 150 претендентов были выбраны 11 человек.

«Открытый конкурс молодых специалистов „Газпром добыча Уренгой“ проводит совместно с дочерними обществами „Газпрома“ на протяжении десяти лет. <…> В этом году штат пополнится 11 перспективными и талантливыми ребятами, которых выбрали из 150 претендентов», — сообщает RG.RU. Победители конкурса получили именные сертификаты, которые гарантируют трудоустройство в разные филиалы компании.

Обязательными условиями для участия в конкурсе было: получение диплома по соответствующим специальностям, при этом средний бал оценок — не ниже четырех. Претенденты должны пройти производственные практики и принимать активное участие в научной жизни учебного заведения.

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На предприятии «Газпром добыча Уренгой», входящем в структуру ПАО «Газпрома», подведены итоги открытого конкурса специалистов. Молодые люди поборолись за возможность трудоустроится в компанию и в ее филиалы. Из 150 претендентов были выбраны 11 человек. «Открытый конкурс молодых специалистов „Газпром добыча Уренгой“ проводит совместно с дочерними обществами „Газпрома“ на протяжении десяти лет. <…> В этом году штат пополнится 11 перспективными и талантливыми ребятами, которых выбрали из 150 претендентов», — сообщает RG.RU. Победители конкурса получили именные сертификаты, которые гарантируют трудоустройство в разные филиалы компании. Обязательными условиями для участия в конкурсе было: получение диплома по соответствующим специальностям, при этом средний бал оценок — не ниже четырех. Претенденты должны пройти производственные практики и принимать активное участие в научной жизни учебного заведения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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