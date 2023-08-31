Дочка «Газпрома» в ЯНАО выбрала лучших кандидатов для работы в своих филиалах

На предприятии «Газпром добыча Уренгой», входящем в структуру ПАО «Газпрома», подведены итоги открытого конкурса специалистов. Молодые люди поборолись за возможность трудоустроится в компанию и в ее филиалы. Из 150 претендентов были выбраны 11 человек.
«Открытый конкурс молодых специалистов „Газпром добыча Уренгой“ проводит совместно с дочерними обществами „Газпрома“ на протяжении десяти лет. <…> В этом году штат пополнится 11 перспективными и талантливыми ребятами, которых выбрали из 150 претендентов», — сообщает RG.RU. Победители конкурса получили именные сертификаты, которые гарантируют трудоустройство в разные филиалы компании.
Обязательными условиями для участия в конкурсе было: получение диплома по соответствующим специальностям, при этом средний бал оценок — не ниже четырех. Претенденты должны пройти производственные практики и принимать активное участие в научной жизни учебного заведения.
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