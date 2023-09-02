02 сентября 2023
01 сентября 2023

В Кургане, несмотря на запрет Минкульта РФ, покажут фильм «Оппенгеймер»

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинотеатр "Салют". Екатеринбург, кресла, кинозал, кинотеатр салют
«Оппенгеймер» покажут в Кургане в ТРЦ «Гипер Сити» Фото:

В Кургане зрителям покажут фильм «Оппенгеймер». Об этом URA.RU сообщил работник кинотеатра «Ultra Cinema». Ранее Министерство культуры выступило против проката в России американского фильма.

«Фильм „Оппенгеймер“ будет демонстрироваться 4 сентября в ТРЦ „Гипер Сити“. Премьера пройдет в кинотеатре „Ultra Cinema“», — уточнил работник кинотеатра.

По его словам, билеты на фильм пока не продаются. Информация на сайте кинотеатра появится в день показа.

Ранее URA.RU сообщало, что режиссером картины «Оппенгеймер» выступил Кристофер Нолан. Кинолента рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия. Минкультуры отказалось выпускать картину в прокат, поскольку там посчитали, что фильм не соответствует укреплению духовных ценностей.

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В Кургане зрителям покажут фильм «Оппенгеймер». Об этом URA.RU сообщил работник кинотеатра «Ultra Cinema». Ранее Министерство культуры выступило против проката в России американского фильма. «Фильм „Оппенгеймер“ будет демонстрироваться 4 сентября в ТРЦ „Гипер Сити“. Премьера пройдет в кинотеатре „Ultra Cinema“», — уточнил работник кинотеатра. По его словам, билеты на фильм пока не продаются. Информация на сайте кинотеатра появится в день показа. Ранее URA.RU сообщало, что режиссером картины «Оппенгеймер» выступил Кристофер Нолан. Кинолента рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия. Минкультуры отказалось выпускать картину в прокат, поскольку там посчитали, что фильм не соответствует укреплению духовных ценностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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