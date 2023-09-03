03 сентября 2023

Популярный шеф-повар и ведущий оценил тюменскую кухню

Шеф-повар Белькович посоветовал 15 мест в Тюмени, где можно поесть
© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический ужин в ресторане Ремезов. Тюмень, за столом, ужин, ресторан, обед
В список попали пять ресторанов и восемь различных кафе Фото:

Шеф-повар и ведущий программы «100 мест, где поесть» Александр Белькович порекомендовал своим зрителям приехать в Тюмень и попробовать сибирскую кухню. Мужчина посетил и оценил 15 различных заведений, а также осмотрел различные туристические места.

«Приезжайте в Тюмень, насладитесь этим воздухом, покупайтесь в горячих источниках и обязательно попробуйте настоящую, вкусную и органическую сибирскую еду», — подытожил Белькович в эфире программы, которое опубликовали на сайте телеканала «СТС». Шеф-повар также успел заехать в Тобольск, где пообедал в местных кафе.

Ведущий успел посетить несколько крупных ресторанов: «Посейдон», «Чум», «Ремезов», «Cafe 15/86» и «Отпуск». Помимо этого, он оценил и различны кафе и кофейни: Visit Tyumen Cafe, Koffein, «Гоша и плюшки», Optimist coffee, Tesla Burger, «Шаурма у Маги», «Люляша» и «Сытый мамонт». Также в список попали два бара: Fresca и «Дело». Всего он посетил 15 различных заведений в Тюмени.

Белькович отметил одни из наиболее популярных мест у туристов. В списке оказалась пешеходная улица Дзержинского, Сквер сибирских кошек, базы отдыха «Тайга» и «Волна».

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Шеф-повар и ведущий программы «100 мест, где поесть» Александр Белькович порекомендовал своим зрителям приехать в Тюмень и попробовать сибирскую кухню. Мужчина посетил и оценил 15 различных заведений, а также осмотрел различные туристические места. «Приезжайте в Тюмень, насладитесь этим воздухом, покупайтесь в горячих источниках и обязательно попробуйте настоящую, вкусную и органическую сибирскую еду», — подытожил Белькович в эфире программы, которое опубликовали на сайте телеканала «СТС». Шеф-повар также успел заехать в Тобольск, где пообедал в местных кафе. Ведущий успел посетить несколько крупных ресторанов: «Посейдон», «Чум», «Ремезов», «Cafe 15/86» и «Отпуск». Помимо этого, он оценил и различны кафе и кофейни: Visit Tyumen Cafe, Koffein, «Гоша и плюшки», Optimist coffee, Tesla Burger, «Шаурма у Маги», «Люляша» и «Сытый мамонт». Также в список попали два бара: Fresca и «Дело». Всего он посетил 15 различных заведений в Тюмени. Белькович отметил одни из наиболее популярных мест у туристов. В списке оказалась пешеходная улица Дзержинского, Сквер сибирских кошек, базы отдыха «Тайга» и «Волна».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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