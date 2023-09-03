Популярный шеф-повар и ведущий оценил тюменскую кухню

Шеф-повар Белькович посоветовал 15 мест в Тюмени, где можно поесть

В список попали пять ресторанов и восемь различных кафе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Шеф-повар и ведущий программы «100 мест, где поесть» Александр Белькович порекомендовал своим зрителям приехать в Тюмень и попробовать сибирскую кухню. Мужчина посетил и оценил 15 различных заведений, а также осмотрел различные туристические места.

«Приезжайте в Тюмень, насладитесь этим воздухом, покупайтесь в горячих источниках и обязательно попробуйте настоящую, вкусную и органическую сибирскую еду», — подытожил Белькович в эфире программы, которое опубликовали на сайте телеканала «СТС». Шеф-повар также успел заехать в Тобольск, где пообедал в местных кафе.

Ведущий успел посетить несколько крупных ресторанов: «Посейдон», «Чум», «Ремезов», «Cafe 15/86» и «Отпуск». Помимо этого, он оценил и различны кафе и кофейни: Visit Tyumen Cafe, Koffein, «Гоша и плюшки», Optimist coffee, Tesla Burger, «Шаурма у Маги», «Люляша» и «Сытый мамонт». Также в список попали два бара: Fresca и «Дело». Всего он посетил 15 различных заведений в Тюмени.

Белькович отметил одни из наиболее популярных мест у туристов. В списке оказалась пешеходная улица Дзержинского, Сквер сибирских кошек, базы отдыха «Тайга» и «Волна».