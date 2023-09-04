Губернатор Тюменской области и «Газпром» дали старт масштабному проекту

Губернатор Тюменской области Александр Моор и представители группы компаний «Газпром» дали старт запуску новой газораспределительной станции в Ишимском районе. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Газораспределительная станция „Ишим“ официально введена в эксплуатацию. Вместе с коллегами из группы компаний „Газпром“ дали старт этому масштабному проекту. Новая ГРС в Ишимском районе значительно увеличит объемы голубого топлива, доступного потребителям», — сообщил Александр Моор.
Также закончено строительство межпоселковых газопроводов до деревни Воронина Ишимского района и поселка Новоселезнево Казанского района. Теперь свыше 30 населенных пунктов получили возможность газификации и догазификации. Жители уже подали более 1 000 заявок на подключение, по 97% из них заключены договоры.
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