04 сентября 2023

Губернатор Тюменской области и «Газпром» дали старт масштабному проекту

В Тюменской области запустили новую газораспределительную станцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Губернатор Моор принял участие в открытии новой станции, которая обеспечит жителей газом Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор и представители группы компаний «Газпром» дали старт запуску новой газораспределительной станции в Ишимском районе. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Газораспределительная станция „Ишим“ официально введена в эксплуатацию. Вместе с коллегами из группы компаний „Газпром“ дали старт этому масштабному проекту. Новая ГРС в Ишимском районе значительно увеличит объемы голубого топлива, доступного потребителям», — сообщил Александр Моор.

Также закончено строительство межпоселковых газопроводов до деревни Воронина Ишимского района и поселка Новоселезнево Казанского района. Теперь свыше 30 населенных пунктов получили возможность газификации и догазификации. Жители уже подали более 1 000 заявок на подключение, по 97% из них заключены договоры.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и представители группы компаний «Газпром» дали старт запуску новой газораспределительной станции в Ишимском районе. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Газораспределительная станция „Ишим“ официально введена в эксплуатацию. Вместе с коллегами из группы компаний „Газпром“ дали старт этому масштабному проекту. Новая ГРС в Ишимском районе значительно увеличит объемы голубого топлива, доступного потребителям», — сообщил Александр Моор. Также закончено строительство межпоселковых газопроводов до деревни Воронина Ишимского района и поселка Новоселезнево Казанского района. Теперь свыше 30 населенных пунктов получили возможность газификации и догазификации. Жители уже подали более 1 000 заявок на подключение, по 97% из них заключены договоры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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