Экс-мэр Моторин открыл компанию по очистке Кургана от пожароопасных зарослей

07 сентября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

В Кургане создана компания, которая будет расчищать территорию от древесного мусора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший глава Сычевского сельсовета Кетовского округа (Курганская область) Евгений Моторин, опасаясь повторения пожаров, не стал ждать действий властей по расчистке территории. Пока мэрии не выполняют тысячи предписаний МЧС для соблюдения противопожарной безопасности, Моторин вместе с местными жителями организовал компанию по утилизации древесного мусора. Об этом URA.RU сообщил источник, а сам Моторин подробнее рассказал о компании. «Когда я работал главой, замечал что людям некуда складывать и утилизировать эти заросли. Это очень пожароопасно. Будучи уже безработным, заметил что в этом направлении много работы, и решил открыть компанию по очистке территорий от кустарников и деревьев», — рассказал Моторин. Он отметил, что идея не осталась незамеченной властями. Региональные чиновники помогли ему с покупкой промышленных щепорезов.



Евгений Моторин был главой Сычевского сельсовета с 2019 по 2022 год. Во время весенних пожаров в 2023 году он вместе с жителями организовал окарауливание территорий в Кетовском округе и помогал тушить дома, а также смог уберечь летный центр (ЛЦ) от возгорания запасов топлива. «Во время пожаров в апреле увидел, что огонь идет вдоль железной дороги в сторону ЛЦ Логовушка, поднял ребят, сделали там точку разрыва». Со слов Моторина, благодаря их действиям удалось предотвратить возгорание более 500 тонн топлива для самолетов. Услуги компании оказались востребованы. Моторин заключил договоры об утилизации древесной растительности с несколькими СНТ и детским садом в Кургане. Также он имеет договор по очистке прилегающей полосы к железнодорожных путям от ж/д станции Утяк до станции в поселке Лебяжье.



URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Кургана, чтобы выяснить, имеются ли проблемы с утилизацией древесного пожароопасного мусора и с подрядчиками по данным работам. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что весной бушевал пожар рядом с железной дорогой в микрорайоне Утяк. На территории Кургана прошла проверка, выявившая более шести тысяч нарушений противопожарного режима. По сравнению с итогами предыдущей проверки, список недочетов уменьшился всего на 50 пунктов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший глава Сычевского сельсовета Кетовского округа (Курганская область) Евгений Моторин, опасаясь повторения пожаров, не стал ждать действий властей по расчистке территории. Пока мэрии не выполняют тысячи предписаний МЧС для соблюдения противопожарной безопасности, Моторин вместе с местными жителями организовал компанию по утилизации древесного мусора. Об этом URA.RU сообщил источник, а сам Моторин подробнее рассказал о компании. «Когда я работал главой, замечал что людям некуда складывать и утилизировать эти заросли. Это очень пожароопасно. Будучи уже безработным, заметил что в этом направлении много работы, и решил открыть компанию по очистке территорий от кустарников и деревьев», — рассказал Моторин. Он отметил, что идея не осталась незамеченной властями. Региональные чиновники помогли ему с покупкой промышленных щепорезов. Евгений Моторин был главой Сычевского сельсовета с 2019 по 2022 год. Во время весенних пожаров в 2023 году он вместе с жителями организовал окарауливание территорий в Кетовском округе и помогал тушить дома, а также смог уберечь летный центр (ЛЦ) от возгорания запасов топлива. «Во время пожаров в апреле увидел, что огонь идет вдоль железной дороги в сторону ЛЦ Логовушка, поднял ребят, сделали там точку разрыва». Со слов Моторина, благодаря их действиям удалось предотвратить возгорание более 500 тонн топлива для самолетов. Услуги компании оказались востребованы. Моторин заключил договоры об утилизации древесной растительности с несколькими СНТ и детским садом в Кургане. Также он имеет договор по очистке прилегающей полосы к железнодорожных путям от ж/д станции Утяк до станции в поселке Лебяжье. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Кургана, чтобы выяснить, имеются ли проблемы с утилизацией древесного пожароопасного мусора и с подрядчиками по данным работам. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что весной бушевал пожар рядом с железной дорогой в микрорайоне Утяк. На территории Кургана прошла проверка, выявившая более шести тысяч нарушений противопожарного режима. По сравнению с итогами предыдущей проверки, список недочетов уменьшился всего на 50 пунктов.