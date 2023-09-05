05 сентября 2023

Средняя зарплата в Курганской области превысила 50 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За июнь курганцам в среднем начислили 53 тысячи рублей зарплаты Фото:

В Курганской области выросла среднемесячная заработная плата. Показатель в июне 2023 года достиг 53 000 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за январь—июнь 2023 года составила 47 072 рубля и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 21%. За июнь 2023 года начислено 53 071 рубля, что выше уровня мая 2023 года на 2,7% и уровня июня 2022 года на 20,6%», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что реальная заработная плата за январь—июнь 2023 года на 16% по сравнению с 2022 годом. Самые высокие зарплаты получают сотрудники сферы финансирования и страхования. Там работники получают в среднем 67 754 рублей. Также высокие зарплаты в сферах добычи полезных ископаемых (почти 64 000 рублей), обрабатывающего производства (также почти 64 000 рублей) и обеспечения электроэнергией, газом и паром (63 900 рублей).

Наиболее низкие зарплаты, по данным Свердловскстата, в сфере административной деятельности. Там сотрудникам в среднем платят 28 500 рублей. Также низкие зарплаты в сферах операций с недвижимым имуществом (31 200 тысяч рублей), гостиниц и общепитах (32 300 рублей) и сельского хозяйства (36 500 рублей).

Ранее URA.RU, что у работников курганских организаций выросли заработные платы. За пять месяцев 2023 года работникам в среднем выплатили больше 45 000 рублей, что на 21% больше, чем выплачивали в 2022 году.

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В Курганской области выросла среднемесячная заработная плата. Показатель в июне 2023 года достиг 53 000 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за январь—июнь 2023 года составила 47 072 рубля и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 21%. За июнь 2023 года начислено 53 071 рубля, что выше уровня мая 2023 года на 2,7% и уровня июня 2022 года на 20,6%», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что реальная заработная плата за январь—июнь 2023 года на 16% по сравнению с 2022 годом. Самые высокие зарплаты получают сотрудники сферы финансирования и страхования. Там работники получают в среднем 67 754 рублей. Также высокие зарплаты в сферах добычи полезных ископаемых (почти 64 000 рублей), обрабатывающего производства (также почти 64 000 рублей) и обеспечения электроэнергией, газом и паром (63 900 рублей). Наиболее низкие зарплаты, по данным Свердловскстата, в сфере административной деятельности. Там сотрудникам в среднем платят 28 500 рублей. Также низкие зарплаты в сферах операций с недвижимым имуществом (31 200 тысяч рублей), гостиниц и общепитах (32 300 рублей) и сельского хозяйства (36 500 рублей). Ранее URA.RU, что у работников курганских организаций выросли заработные платы. За пять месяцев 2023 года работникам в среднем выплатили больше 45 000 рублей, что на 21% больше, чем выплачивали в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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