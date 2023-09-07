07 сентября 2023

Тюменцы встали в пробку из-за массового ДТП на путепроводе. Фото

В Тюмени из-за ДТП на Монтажников образовался затор
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка образовалась из-за ДТП с четырьмя иномарками Фото:

Авария с участием четырех машин частично перекрыла движение на путепроводе на улице Монтажников, из-за чего образовался затор. Об этом сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«Из-за массового ДТП затруднен проезд по путепроводу по улице Монтажников, по направлению от Широтной в сторону 50 лет Октября. В месте, где движение по одной полосе ограничено из-за дорожных работ, столкнулись Mercedes, Infiniti, Mazda и Renault. Проезд осуществляется по одной полосе, собрался затор», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Предварительно, водитель Infiniti въехал в задний бампер Mercedes, когда тот резко перестроился. От удара немецкую иномарку развернуло, в Infiniti врезалась Mazda, а в нее Renault. Пострадали два человека — водитель «Инфинити» и пассажирка «Мазды».

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Авария с участием четырех машин частично перекрыла движение на путепроводе на улице Монтажников, из-за чего образовался затор. Об этом сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «Из-за массового ДТП затруднен проезд по путепроводу по улице Монтажников, по направлению от Широтной в сторону 50 лет Октября. В месте, где движение по одной полосе ограничено из-за дорожных работ, столкнулись Mercedes, Infiniti, Mazda и Renault. Проезд осуществляется по одной полосе, собрался затор», — сообщили в пресс-службе ведомства. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Предварительно, водитель Infiniti въехал в задний бампер Mercedes, когда тот резко перестроился. От удара немецкую иномарку развернуло, в Infiniti врезалась Mazda, а в нее Renault. Пострадали два человека — водитель «Инфинити» и пассажирка «Мазды».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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