В Кургане силовики устроили проверку в мечети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганской полиции приехали в городскую мечеть, чтобы проверить наличие воинского учета у прихожан. Они ведут проверку воинского учета у бывших мигрантов, что вызвало недовольство гражданских лиц. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Полицейские оставили один выход у мечети и проверяют документы у присутствующих. Это вызвало недовольство некоторых граждан», — сказал корреспондент. Представители нацдиаспор разговаривали с людьми в форме на повышенных тонах. Они предлагали полицейским искать преступников, а не проверять людей в мечети.

Силовики заблокировали выезд машин с территории мечети. Люди возмущались тем, что они не могут не попасть на работу, требовали выпустить их.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в полицию региона. Там пояснили, что плановую проверку соблюдения миграционного и военного учета проводят сотрудники УМВД вместе с представителями военкомата.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские и военные раздают повестки в ТЦ. Они ищут среди продавцов тех, кто не встал на военный учет.

Курганские силовики устроили проверку в мечети Кургана фото: Тимур Нуцулханов

Полицейские вместе с сотрудниками военкомата проверяют наличие воинского учета у уприхожан фото: Тимур Нуцулханов