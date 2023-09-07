07 сентября 2023

Курганские полицейские нагрянули в мечеть для проверки воинского учета. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, силовики, балаклава, спецоперация, обыск, омон, госбезопасность
В Кургане силовики устроили проверку в мечети Фото:

Сотрудники курганской полиции приехали в городскую мечеть, чтобы проверить наличие воинского учета у прихожан. Они ведут проверку воинского учета у бывших мигрантов, что вызвало недовольство гражданских лиц. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Полицейские оставили один выход у мечети и проверяют документы у присутствующих. Это вызвало недовольство некоторых граждан», — сказал корреспондент. Представители нацдиаспор разговаривали с людьми в форме на повышенных тонах. Они предлагали полицейским искать преступников, а не проверять людей в мечети.

Силовики заблокировали выезд машин с территории мечети. Люди возмущались тем, что они не могут не попасть на работу, требовали выпустить их.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в полицию региона. Там пояснили, что плановую проверку соблюдения миграционного и военного учета проводят сотрудники УМВД вместе с представителями военкомата.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские и военные раздают повестки в ТЦ. Они ищут среди продавцов тех, кто не встал на военный учет.

Курганские силовики устроили проверку в мечети Кургана
Курганские силовики устроили проверку в мечети Кургана
Полицейские вместе с сотрудниками военкомата проверяют наличие воинского учета у уприхожан
Полицейские вместе с сотрудниками военкомата проверяют наличие воинского учета у уприхожан
После дневного намаза людей не выпускали из мечети Кургана и проверяли документы
После дневного намаза людей не выпускали из мечети Кургана и проверяли документы

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Сотрудники курганской полиции приехали в городскую мечеть, чтобы проверить наличие воинского учета у прихожан. Они ведут проверку воинского учета у бывших мигрантов, что вызвало недовольство гражданских лиц. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Полицейские оставили один выход у мечети и проверяют документы у присутствующих. Это вызвало недовольство некоторых граждан», — сказал корреспондент. Представители нацдиаспор разговаривали с людьми в форме на повышенных тонах. Они предлагали полицейским искать преступников, а не проверять людей в мечети. Силовики заблокировали выезд машин с территории мечети. Люди возмущались тем, что они не могут не попасть на работу, требовали выпустить их. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в полицию региона. Там пояснили, что плановую проверку соблюдения миграционного и военного учета проводят сотрудники УМВД вместе с представителями военкомата. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские и военные раздают повестки в ТЦ. Они ищут среди продавцов тех, кто не встал на военный учет.
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