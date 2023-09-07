Сотрудники курганской полиции приехали в городскую мечеть, чтобы проверить наличие воинского учета у прихожан. Они ведут проверку воинского учета у бывших мигрантов, что вызвало недовольство гражданских лиц. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Полицейские оставили один выход у мечети и проверяют документы у присутствующих. Это вызвало недовольство некоторых граждан», — сказал корреспондент. Представители нацдиаспор разговаривали с людьми в форме на повышенных тонах. Они предлагали полицейским искать преступников, а не проверять людей в мечети.
Силовики заблокировали выезд машин с территории мечети. Люди возмущались тем, что они не могут не попасть на работу, требовали выпустить их.
Редакция URA.RU обратилась за комментариями в полицию региона. Там пояснили, что плановую проверку соблюдения миграционного и военного учета проводят сотрудники УМВД вместе с представителями военкомата.
Сотрудники курганской полиции приехали в городскую мечеть, чтобы проверить наличие воинского учета у прихожан. Они ведут проверку воинского учета у бывших мигрантов, что вызвало недовольство гражданских лиц. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Полицейские оставили один выход у мечети и проверяют документы у присутствующих. Это вызвало недовольство некоторых граждан», — сказал корреспондент. Представители нацдиаспор разговаривали с людьми в форме на повышенных тонах. Они предлагали полицейским искать преступников, а не проверять людей в мечети. Силовики заблокировали выезд машин с территории мечети. Люди возмущались тем, что они не могут не попасть на работу, требовали выпустить их. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в полицию региона. Там пояснили, что плановую проверку соблюдения миграционного и военного учета проводят сотрудники УМВД вместе с представителями военкомата. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские и военные раздают повестки в ТЦ. Они ищут среди продавцов тех, кто не встал на военный учет.