После проверки МВД в мечети семеро курганцев получили повестки в военкомат

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Мечеть и строительная площадка на улицах Климова и Сибирская. Курган, мечеть
Посетителям мечети в Кургане вручили повестки Фото:

После совместной проверки полицейских и военкомата в мечети Кургана, семь человек получили повестки в военкомат. Также был выявлен один нарушитель миграционного режима. Об этом рассказали в УМВД по Курганской области.

«В ходе совместных мероприятий вблизи курганской соборной мечети сотрудниками полиции проверено порядка 60 граждан», — информирует сайт полиции. Семь граждан, недавно получившие гражданство, не стояли на военном учете — им вручили повестки. Одного нарушителя миграционного режима увезли в отделение полиции.

Мигранта, нарушившего режим, ждет административное разбирательство с возможной дальнейшей высылкой за пределы страны. Проверку полицейские проводили в соответствии с законом о «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее URA.RU сообщало, что в курганскую мечеть нагрянула полиция с проверкой. Выход с территории мечети заблокировали, чтобы проверить документы.

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После совместной проверки полицейских и военкомата в мечети Кургана, семь человек получили повестки в военкомат. Также был выявлен один нарушитель миграционного режима. Об этом рассказали в УМВД по Курганской области. «В ходе совместных мероприятий вблизи курганской соборной мечети сотрудниками полиции проверено порядка 60 граждан», — информирует сайт полиции. Семь граждан, недавно получившие гражданство, не стояли на военном учете — им вручили повестки. Одного нарушителя миграционного режима увезли в отделение полиции. Мигранта, нарушившего режим, ждет административное разбирательство с возможной дальнейшей высылкой за пределы страны. Проверку полицейские проводили в соответствии с законом о «О воинской обязанности и военной службе». Ранее URA.RU сообщало, что в курганскую мечеть нагрянула полиция с проверкой. Выход с территории мечети заблокировали, чтобы проверить документы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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