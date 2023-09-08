После проверки МВД в мечети семеро курганцев получили повестки в военкомат

Посетителям мечети в Кургане вручили повестки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После совместной проверки полицейских и военкомата в мечети Кургана, семь человек получили повестки в военкомат. Также был выявлен один нарушитель миграционного режима. Об этом рассказали в УМВД по Курганской области.

«В ходе совместных мероприятий вблизи курганской соборной мечети сотрудниками полиции проверено порядка 60 граждан», — информирует сайт полиции. Семь граждан, недавно получившие гражданство, не стояли на военном учете — им вручили повестки. Одного нарушителя миграционного режима увезли в отделение полиции.

Мигранта, нарушившего режим, ждет административное разбирательство с возможной дальнейшей высылкой за пределы страны. Проверку полицейские проводили в соответствии с законом о «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее URA.RU сообщало, что в курганскую мечеть нагрянула полиция с проверкой. Выход с территории мечети заблокировали, чтобы проверить документы.