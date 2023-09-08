08 сентября 2023
07 сентября 2023

Боец из ЯНАО погиб в зоне спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с бойцом состоится 9 сентября Фото:

Житель Тазовского района (ЯНАО) Роберт Салиндер погиб в ходе боевых действий в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил районный глава Виктор Югай в соцсети.

«Печальная новость пришла в наш район. В ходе специальной военной операции героически погиб наш земляк Роберт Салиндер. Он родился в Тазовском, окончил Тазовскую школу-интернат», — сообщил Югай в своем telegram-канале. Прощание с военнослужащим состоится 9 сентября на площади у Центра национальных культур.

У бойца осталась жена и трое несовершеннолетних детей. Глава района выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб житель Нового Уренгоя (ЯНАО) Вадим Ветрогон. Боец ушел защищать Родину добровольцем. Он был ранен на передовой под Работино и позднее скончался в полевом госпитале.

Роберт Салиндер родился и жил в Тазовском
Роберт Салиндер родился и жил в Тазовском

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Житель Тазовского района (ЯНАО) Роберт Салиндер погиб в ходе боевых действий в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил районный глава Виктор Югай в соцсети. «Печальная новость пришла в наш район. В ходе специальной военной операции героически погиб наш земляк Роберт Салиндер. Он родился в Тазовском, окончил Тазовскую школу-интернат», — сообщил Югай в своем telegram-канале. Прощание с военнослужащим состоится 9 сентября на площади у Центра национальных культур. У бойца осталась жена и трое несовершеннолетних детей. Глава района выразил соболезнования семье погибшего. Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб житель Нового Уренгоя (ЯНАО) Вадим Ветрогон. Боец ушел защищать Родину добровольцем. Он был ранен на передовой под Работино и позднее скончался в полевом госпитале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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