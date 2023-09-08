Прощание с бойцом состоится 9 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Тазовского района (ЯНАО) Роберт Салиндер погиб в ходе боевых действий в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил районный глава Виктор Югай в соцсети.

«Печальная новость пришла в наш район. В ходе специальной военной операции героически погиб наш земляк Роберт Салиндер. Он родился в Тазовском, окончил Тазовскую школу-интернат», — сообщил Югай в своем telegram-канале. Прощание с военнослужащим состоится 9 сентября на площади у Центра национальных культур.

У бойца осталась жена и трое несовершеннолетних детей. Глава района выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб житель Нового Уренгоя (ЯНАО) Вадим Ветрогон. Боец ушел защищать Родину добровольцем. Он был ранен на передовой под Работино и позднее скончался в полевом госпитале.