11 сентября 2023

В Тюменской области назначили замену чиновнице, попавшей под следствие

Директором «Центра занятости Тюменской области» назначена Наталья Шабурова
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание думы в администрации. Нижневартовск, чиновница, рука, микрофон
Наталья Шабурова заменила Оксану Астафьеву, которая сейчас находится под следствием за превышение должностных полномочий Фото:

В Тюменской области назначена новый директор регионального «Центра занятости», ей стала Наталья Шабурова. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. Бывший руководитель Оксана Астафьева подозревается в превышении должностных полномочий.

«С 11 сентября на должность директора государственного казенного учреждения „Центр занятости населения Тюменской области“ назначена Наталья Шабурова. Наталья Сергеевна в 1999 году окончила Тюменский государственный университет по специальности „Юриспруденция“, имеет более чем 20-летний опыт работы, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления», — сообщили URA.RU в правительстве региона.

В открытых источниках не много информации о новом руководителе Центра. Известно, что Наталья Шабурова работала председателем комитета по юридической работе управы Ленинского административного округа Тюмени.

Как ранее писало агентство, бывший руководитель «Центра занятости» Оксана Астафьева покинула должность в конце марта. Вскоре стало известно, что в отношении нее возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Экс-чиновницу подозревают в незаконном выписывании премий.

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В Тюменской области назначена новый директор регионального «Центра занятости», ей стала Наталья Шабурова. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. Бывший руководитель Оксана Астафьева подозревается в превышении должностных полномочий. «С 11 сентября на должность директора государственного казенного учреждения „Центр занятости населения Тюменской области“ назначена Наталья Шабурова. Наталья Сергеевна в 1999 году окончила Тюменский государственный университет по специальности „Юриспруденция“, имеет более чем 20-летний опыт работы, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления», — сообщили URA.RU в правительстве региона. В открытых источниках не много информации о новом руководителе Центра. Известно, что Наталья Шабурова работала председателем комитета по юридической работе управы Ленинского административного округа Тюмени. Как ранее писало агентство, бывший руководитель «Центра занятости» Оксана Астафьева покинула должность в конце марта. Вскоре стало известно, что в отношении нее возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Экс-чиновницу подозревают в незаконном выписывании премий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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