В Тюменской области назначили замену чиновнице, попавшей под следствие

Директором «Центра занятости Тюменской области» назначена Наталья Шабурова

12 сентября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Наталья Шабурова заменила Оксану Астафьеву, которая сейчас находится под следствием за превышение должностных полномочий Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Тюменской области назначена новый директор регионального «Центра занятости», ей стала Наталья Шабурова. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. Бывший руководитель Оксана Астафьева подозревается в превышении должностных полномочий. «С 11 сентября на должность директора государственного казенного учреждения „Центр занятости населения Тюменской области“ назначена Наталья Шабурова. Наталья Сергеевна в 1999 году окончила Тюменский государственный университет по специальности „Юриспруденция“, имеет более чем 20-летний опыт работы, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления», — сообщили URA.RU в правительстве региона. В открытых источниках не много информации о новом руководителе Центра. Известно, что Наталья Шабурова работала председателем комитета по юридической работе управы Ленинского административного округа Тюмени. Как ранее писало агентство, бывший руководитель «Центра занятости» Оксана Астафьева покинула должность в конце марта. Вскоре стало известно, что в отношении нее возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Экс-чиновницу подозревают в незаконном выписывании премий.

В Тюменской области назначена новый директор регионального «Центра занятости», ей стала Наталья Шабурова. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. Бывший руководитель Оксана Астафьева подозревается в превышении должностных полномочий. «С 11 сентября на должность директора государственного казенного учреждения „Центр занятости населения Тюменской области“ назначена Наталья Шабурова. Наталья Сергеевна в 1999 году окончила Тюменский государственный университет по специальности „Юриспруденция“, имеет более чем 20-летний опыт работы, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления», — сообщили URA.RU в правительстве региона. В открытых источниках не много информации о новом руководителе Центра. Известно, что Наталья Шабурова работала председателем комитета по юридической работе управы Ленинского административного округа Тюмени. Как ранее писало агентство, бывший руководитель «Центра занятости» Оксана Астафьева покинула должность в конце марта. Вскоре стало известно, что в отношении нее возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Экс-чиновницу подозревают в незаконном выписывании премий.