12 сентября 2023

Тюменских школьников бесплатно отправят на Черное море

В Тюменской области школьникам раздадут бесплатные путевки в «Артек»
© Служба новостей «URA.RU»
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Финал конкурса Большая перемена в Артеке. Крым, артек
Талантливые дети поедут в лагерь бесплатно Фото:

Школьники Тюменской области получат бесплатные путевки в международный детский центр «Артек», который находится на Черноморском побережье. Об этом в своем telegram-канале сообщил информационный центр правительства региона. Количество мест ограничено.

«Открыт прием заявок на смены в международный детский центр „Артек“, для отдыха детей 5-11 классов (до 18 лет). По региональной квоте в лагерь на Черноморском побережье отправятся школьники, имеющие достижения в творчестве, науке или спорте», — сообщили в инфоцентре.

Тюменцы смогут посетить одну из трех смен. Они стартуют с 12 ноября, а также с 6 и 30 декабря. Прием заявок на путевки начинается за 35 дней до начала смены.

Количество путевок ограничено. На первую смену попадут 20 детей из Тюменской области, на вторую и третью — по 30. Подробную информацию можно узнать по телефону 29-02-14.

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Школьники Тюменской области получат бесплатные путевки в международный детский центр «Артек», который находится на Черноморском побережье. Об этом в своем telegram-канале сообщил информационный центр правительства региона. Количество мест ограничено. «Открыт прием заявок на смены в международный детский центр „Артек“, для отдыха детей 5-11 классов (до 18 лет). По региональной квоте в лагерь на Черноморском побережье отправятся школьники, имеющие достижения в творчестве, науке или спорте», — сообщили в инфоцентре. Тюменцы смогут посетить одну из трех смен. Они стартуют с 12 ноября, а также с 6 и 30 декабря. Прием заявок на путевки начинается за 35 дней до начала смены. Количество путевок ограничено. На первую смену попадут 20 детей из Тюменской области, на вторую и третью — по 30. Подробную информацию можно узнать по телефону 29-02-14.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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