Тюменских школьников бесплатно отправят на Черное море

В Тюменской области школьникам раздадут бесплатные путевки в «Артек»

13 сентября 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Талантливые дети поедут в лагерь бесплатно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Школьники Тюменской области получат бесплатные путевки в международный детский центр «Артек», который находится на Черноморском побережье. Об этом в своем telegram-канале сообщил информационный центр правительства региона. Количество мест ограничено. «Открыт прием заявок на смены в международный детский центр „Артек“, для отдыха детей 5-11 классов (до 18 лет). По региональной квоте в лагерь на Черноморском побережье отправятся школьники, имеющие достижения в творчестве, науке или спорте», — сообщили в инфоцентре. Тюменцы смогут посетить одну из трех смен. Они стартуют с 12 ноября, а также с 6 и 30 декабря. Прием заявок на путевки начинается за 35 дней до начала смены. Количество путевок ограничено. На первую смену попадут 20 детей из Тюменской области, на вторую и третью — по 30. Подробную информацию можно узнать по телефону 29-02-14.

Школьники Тюменской области получат бесплатные путевки в международный детский центр «Артек», который находится на Черноморском побережье. Об этом в своем telegram-канале сообщил информационный центр правительства региона. Количество мест ограничено. «Открыт прием заявок на смены в международный детский центр „Артек“, для отдыха детей 5-11 классов (до 18 лет). По региональной квоте в лагерь на Черноморском побережье отправятся школьники, имеющие достижения в творчестве, науке или спорте», — сообщили в инфоцентре. Тюменцы смогут посетить одну из трех смен. Они стартуют с 12 ноября, а также с 6 и 30 декабря. Прием заявок на путевки начинается за 35 дней до начала смены. Количество путевок ограничено. На первую смену попадут 20 детей из Тюменской области, на вторую и третью — по 30. Подробную информацию можно узнать по телефону 29-02-14.