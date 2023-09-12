12 сентября 2023

В Тюмени поймали иностранца, который 119 раз нарушил ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт дорог в рамках национального проекта. Курган, скорость, угон, ремонт дороги, дорога, дорога после ремонта
Водитель превышал скорость на 80 км/ч Фото:

В Тюмени задержали гражданина иностранного государства, который на своей Lada 119 раз нарушил ПДД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«13 сентября в Тюмени задержали Lada, чей 35-летний владелец 119 раз нарушил ПДД: превышал скорость, в том числе на 80 километров в час, ездил на „красный“. Собственник машины гражданин сопредельного государства с временной регистрацией в Тюмени», — сообщили в ведомстве.

Мужчине выписали штрафы на 119,3 тысячи рублей. Госномера с автомобиля изъяли.

Как отметили в УГИБДД, руководитель областного ведомства Андрей Миллер также взял под особый контроль привлечение к ответственности злостных нарушителей ПДД, разъезжающих на незарегистрированных авто. В Тюмени есть три особо отличившиеся машины: на Audi A за два месяца совершили 142 нарушения, на Mercedes C300 значится 10, а за BMW — 89. Оштрафовать водителей можно будет только после их задержания и установления личностей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени задержали гражданина иностранного государства, который на своей Lada 119 раз нарушил ПДД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «13 сентября в Тюмени задержали Lada, чей 35-летний владелец 119 раз нарушил ПДД: превышал скорость, в том числе на 80 километров в час, ездил на „красный“. Собственник машины гражданин сопредельного государства с временной регистрацией в Тюмени», — сообщили в ведомстве. Мужчине выписали штрафы на 119,3 тысячи рублей. Госномера с автомобиля изъяли. Как отметили в УГИБДД, руководитель областного ведомства Андрей Миллер также взял под особый контроль привлечение к ответственности злостных нарушителей ПДД, разъезжающих на незарегистрированных авто. В Тюмени есть три особо отличившиеся машины: на Audi A за два месяца совершили 142 нарушения, на Mercedes C300 значится 10, а за BMW — 89. Оштрафовать водителей можно будет только после их задержания и установления личностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...