В Тюмени поймали иностранца, который 119 раз нарушил ПДД

13 сентября 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Водитель превышал скорость на 80 км/ч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени задержали гражданина иностранного государства, который на своей Lada 119 раз нарушил ПДД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «13 сентября в Тюмени задержали Lada, чей 35-летний владелец 119 раз нарушил ПДД: превышал скорость, в том числе на 80 километров в час, ездил на „красный“. Собственник машины гражданин сопредельного государства с временной регистрацией в Тюмени», — сообщили в ведомстве. Мужчине выписали штрафы на 119,3 тысячи рублей. Госномера с автомобиля изъяли. Как отметили в УГИБДД, руководитель областного ведомства Андрей Миллер также взял под особый контроль привлечение к ответственности злостных нарушителей ПДД, разъезжающих на незарегистрированных авто. В Тюмени есть три особо отличившиеся машины: на Audi A за два месяца совершили 142 нарушения, на Mercedes C300 значится 10, а за BMW — 89. Оштрафовать водителей можно будет только после их задержания и установления личностей.

В Тюмени задержали гражданина иностранного государства, который на своей Lada 119 раз нарушил ПДД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «13 сентября в Тюмени задержали Lada, чей 35-летний владелец 119 раз нарушил ПДД: превышал скорость, в том числе на 80 километров в час, ездил на „красный“. Собственник машины гражданин сопредельного государства с временной регистрацией в Тюмени», — сообщили в ведомстве. Мужчине выписали штрафы на 119,3 тысячи рублей. Госномера с автомобиля изъяли. Как отметили в УГИБДД, руководитель областного ведомства Андрей Миллер также взял под особый контроль привлечение к ответственности злостных нарушителей ПДД, разъезжающих на незарегистрированных авто. В Тюмени есть три особо отличившиеся машины: на Audi A за два месяца совершили 142 нарушения, на Mercedes C300 значится 10, а за BMW — 89. Оштрафовать водителей можно будет только после их задержания и установления личностей.