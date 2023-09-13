13 сентября 2023

Движение на трассе Тюмень—Курган, где погибли два человека, восстановлено

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
На федеральной трассе в ДТП сгорели люди Фото:

На федеральной трассе Тюмень—Курган, где утром погибли два человека, восстановили движение. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Движение по федеральной автодороге Курган—Тюмень полностью восстановлено. Водители проезжают участок, на котором утром произошла авария, без ограничений», — сообщает инфоцентр.

Утром 14 сентября на трассе произошло смертельное ДТП. Иномарка столкнулась с большегрузом. Водитель и пассажир «БМВ» сгорели заживо.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На федеральной трассе Тюмень—Курган, где утром погибли два человека, восстановили движение. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Движение по федеральной автодороге Курган—Тюмень полностью восстановлено. Водители проезжают участок, на котором утром произошла авария, без ограничений», — сообщает инфоцентр. Утром 14 сентября на трассе произошло смертельное ДТП. Иномарка столкнулась с большегрузом. Водитель и пассажир «БМВ» сгорели заживо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...