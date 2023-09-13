Движение на трассе Тюмень—Курган, где погибли два человека, восстановлено

На федеральной трассе в ДТП сгорели люди
На федеральной трассе Тюмень—Курган, где утром погибли два человека, восстановили движение. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Движение по федеральной автодороге Курган—Тюмень полностью восстановлено. Водители проезжают участок, на котором утром произошла авария, без ограничений», — сообщает инфоцентр.
Утром 14 сентября на трассе произошло смертельное ДТП. Иномарка столкнулась с большегрузом. Водитель и пассажир «БМВ» сгорели заживо.
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