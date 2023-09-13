Губернатор Моор рассказал о планах на кадровые перестановки в правительстве

Александр Моор: все ротации будут происходить естественным путем

14 сентября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Александр Моор: в ближайших планах нет никаких кадровых замен Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюменском правительстве не планируется кадровых перестановок в ближайшее время. Об этом заявил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, посвященной итогам выборов. «Результат, который получен на выборах, не только мой личный, но и всего правительства. Поэтому я оцениваю работу членов правительства как эффективную. Кто-то, может быть, чуть более эффективен, кто-то чуть менее. Но никто не провалил ни одной задачи, поэтому в ближайших планах нет никаких кадровых замен», — заявил Моор. При этом губернатору предстоит решить ряд кадровых вопросов, от которых зависит будет зависеть жизнь региона на ближайшее время. В скором времени главе региона придется определиться с кандидатом на должность главы Тюменского района, а в перспективе — с мэром Тюмени.

В Тюменском правительстве не планируется кадровых перестановок в ближайшее время. Об этом заявил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, посвященной итогам выборов. «Результат, который получен на выборах, не только мой личный, но и всего правительства. Поэтому я оцениваю работу членов правительства как эффективную. Кто-то, может быть, чуть более эффективен, кто-то чуть менее. Но никто не провалил ни одной задачи, поэтому в ближайших планах нет никаких кадровых замен», — заявил Моор. При этом губернатору предстоит решить ряд кадровых вопросов, от которых зависит будет зависеть жизнь региона на ближайшее время. В скором времени главе региона придется определиться с кандидатом на должность главы Тюменского района, а в перспективе — с мэром Тюмени.