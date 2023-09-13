13 сентября 2023

Губернатор Моор рассказал о планах на кадровые перестановки в правительстве

Александр Моор: все ротации будут происходить естественным путем
© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Александр Моор: в ближайших планах нет никаких кадровых замен Фото:

В Тюменском правительстве не планируется кадровых перестановок в ближайшее время. Об этом заявил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, посвященной итогам выборов.

«Результат, который получен на выборах, не только мой личный, но и всего правительства. Поэтому я оцениваю работу членов правительства как эффективную. Кто-то, может быть, чуть более эффективен, кто-то чуть менее. Но никто не провалил ни одной задачи, поэтому в ближайших планах нет никаких кадровых замен», — заявил Моор.

При этом губернатору предстоит решить ряд кадровых вопросов, от которых зависит будет зависеть жизнь региона на ближайшее время. В скором времени главе региона придется определиться с кандидатом на должность главы Тюменского района, а в перспективе — с мэром Тюмени.

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В Тюменском правительстве не планируется кадровых перестановок в ближайшее время. Об этом заявил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, посвященной итогам выборов. «Результат, который получен на выборах, не только мой личный, но и всего правительства. Поэтому я оцениваю работу членов правительства как эффективную. Кто-то, может быть, чуть более эффективен, кто-то чуть менее. Но никто не провалил ни одной задачи, поэтому в ближайших планах нет никаких кадровых замен», — заявил Моор. При этом губернатору предстоит решить ряд кадровых вопросов, от которых зависит будет зависеть жизнь региона на ближайшее время. В скором времени главе региона придется определиться с кандидатом на должность главы Тюменского района, а в перспективе — с мэром Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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