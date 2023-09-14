14 сентября 2023

Шумков обратился к жителям Краснодона

Глава Курганской области поздравил жителей Краснодона с Днем города
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, шумков вадим
Губернатор Шумков поздравил жителей и главу Краснодона и пожелал городу процветания Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей Краснодона с Днем города. Об этом он пишет правительство Курганской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляю жителей города, его главу Сергея Павловича. Курган и Краснодон связывают крепкие узы дружбы. Мы вместе преодолеваем трудности, работаем и радуемся тому, как преображается Краснодон. Помогаем ему в этом и будем помогать от чистого сердца. Добра и процветания городу, счастья и благополучия краснодонцам», — отметил Шумков. Также он рассказал о результатах работы на подшефной территории в местной школе и про благоустройство парка имени Молодой Гвардии, разработанный специалистами из Курганской области.

В рамках соглашения о сотрудничестве регион оказывает Краснодону и Краснодонскому району (ЛНР) помощь и поддержку. Ранее стало известно, что в школе Краснодона была завершена часть капремонта в пищеблоке школы №4 и велись восстановительные работы в местном общежитии. Также около 200 детей из подшефного города приезжали на отдых в летние лагеря Курганской области.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей Краснодона с Днем города. Об этом он пишет правительство Курганской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляю жителей города, его главу Сергея Павловича. Курган и Краснодон связывают крепкие узы дружбы. Мы вместе преодолеваем трудности, работаем и радуемся тому, как преображается Краснодон. Помогаем ему в этом и будем помогать от чистого сердца. Добра и процветания городу, счастья и благополучия краснодонцам», — отметил Шумков. Также он рассказал о результатах работы на подшефной территории в местной школе и про благоустройство парка имени Молодой Гвардии, разработанный специалистами из Курганской области. В рамках соглашения о сотрудничестве регион оказывает Краснодону и Краснодонскому району (ЛНР) помощь и поддержку. Ранее стало известно, что в школе Краснодона была завершена часть капремонта в пищеблоке школы №4 и велись восстановительные работы в местном общежитии. Также около 200 детей из подшефного города приезжали на отдых в летние лагеря Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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