Шумков обратился к жителям Краснодона

Глава Курганской области поздравил жителей Краснодона с Днем города

15 сентября 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков поздравил жителей и главу Краснодона и пожелал городу процветания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей Краснодона с Днем города. Об этом он пишет правительство Курганской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляю жителей города, его главу Сергея Павловича. Курган и Краснодон связывают крепкие узы дружбы. Мы вместе преодолеваем трудности, работаем и радуемся тому, как преображается Краснодон. Помогаем ему в этом и будем помогать от чистого сердца. Добра и процветания городу, счастья и благополучия краснодонцам», — отметил Шумков. Также он рассказал о результатах работы на подшефной территории в местной школе и про благоустройство парка имени Молодой Гвардии, разработанный специалистами из Курганской области. В рамках соглашения о сотрудничестве регион оказывает Краснодону и Краснодонскому району (ЛНР) помощь и поддержку. Ранее стало известно, что в школе Краснодона была завершена часть капремонта в пищеблоке школы №4 и велись восстановительные работы в местном общежитии. Также около 200 детей из подшефного города приезжали на отдых в летние лагеря Курганской области.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей Краснодона с Днем города. Об этом он пишет правительство Курганской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляю жителей города, его главу Сергея Павловича. Курган и Краснодон связывают крепкие узы дружбы. Мы вместе преодолеваем трудности, работаем и радуемся тому, как преображается Краснодон. Помогаем ему в этом и будем помогать от чистого сердца. Добра и процветания городу, счастья и благополучия краснодонцам», — отметил Шумков. Также он рассказал о результатах работы на подшефной территории в местной школе и про благоустройство парка имени Молодой Гвардии, разработанный специалистами из Курганской области. В рамках соглашения о сотрудничестве регион оказывает Краснодону и Краснодонскому району (ЛНР) помощь и поддержку. Ранее стало известно, что в школе Краснодона была завершена часть капремонта в пищеблоке школы №4 и велись восстановительные работы в местном общежитии. Также около 200 детей из подшефного города приезжали на отдых в летние лагеря Курганской области.