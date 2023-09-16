Сотрудники ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО» в Приуральском районе во время рейда на воде поймали трех нарушителей, которые рыбачили в неположенном месте. У них изъяли мотолодки. Об этом сообщил департамент природных ресурсов региона.
«Хотим поделиться с вами результатами работы наших сотрудников ГКУ „Служба по охране биоресурсов ЯНАО“ за 15 сентября. В ходе проведения рейда с сотрудниками НТУ ФАР было выявлено три случая нарушения статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов — прим. URA.RU). У них изъяли три мотолодки», — написал департамент в telegram-канале.
Кроме того, у рыбаков конфисковали 46 особей чира и три сети общей длиной 225 метров. В настоящее время по вышеуказанным нарушениям были возбуждены три уголовных дела в Приуральском районе.
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