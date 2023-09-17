Общественники обнаружили в Тюменской области точки нелегальной продажи табака

18 сентября 2023 в 04:07 Размер текста - 17 +

Нелегальная табачная продукция может представлять опасность здоровью граждан Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской области выявлено 615 торговых точек по продаже нелегальной табачной продукции. Соответствующее исследование данных о маркировке провела Общественная потребительская инициатива (ОПИ). «В России выявили массовую продажу нелегальной табачной продукции, которая не учитывается в госсистеме маркировки. Нарушения были выявлены в Тюменской области — 615 торговых точек», — сообщают «Известия» данные исследования ОПИ. Всего нарушения выявлены в 17 регионах России, где нелегальной табачной продукцией торгуют 16,5 тысяч предпринимателей. Лидером является Московская область, где выявлено 2625 торговых точек с незаконной продажей. Руководство ОПИ обратилось в Генпрокуратуру, МВД и Минпромторг с просьбой провести проверку по результатам их исследования. В организации считают, что нелегальная табачная продукция может быть контрафактом и представлять опасность для жизни граждан. Ранее в правительстве одобрили законопроект Минфина, который прикроет лазейку для контрабанды табака и алкоголя в Россию. За незаконное перемещение в крупном размере через таможенную границу ЕАЭС или РФ нарушителей ждет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2024 года.

В Тюменской области выявлено 615 торговых точек по продаже нелегальной табачной продукции. Соответствующее исследование данных о маркировке провела Общественная потребительская инициатива (ОПИ). «В России выявили массовую продажу нелегальной табачной продукции, которая не учитывается в госсистеме маркировки. Нарушения были выявлены в Тюменской области — 615 торговых точек», — сообщают «Известия» данные исследования ОПИ. Всего нарушения выявлены в 17 регионах России, где нелегальной табачной продукцией торгуют 16,5 тысяч предпринимателей. Лидером является Московская область, где выявлено 2625 торговых точек с незаконной продажей. Руководство ОПИ обратилось в Генпрокуратуру, МВД и Минпромторг с просьбой провести проверку по результатам их исследования. В организации считают, что нелегальная табачная продукция может быть контрафактом и представлять опасность для жизни граждан. Ранее в правительстве одобрили законопроект Минфина, который прикроет лазейку для контрабанды табака и алкоголя в Россию. За незаконное перемещение в крупном размере через таможенную границу ЕАЭС или РФ нарушителей ждет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2024 года.