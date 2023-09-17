17 сентября 2023
16 сентября 2023

Тюменские школьники выстраиваются в огромные очереди, чтобы получить еду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
По словам пользователей, из-за таких столпотворений некоторые дети могут остаться без порций Фото:

В Тюмени в первом корпусе школы №94 ученики выстроились в огромные очереди в столовую. Об этом жители сообщили в соцсети «ВКонтакте». По словам пользователей, из-за таких столпотворений некоторые дети могут остаться без порций.

«Школа №94 первый корпус (Солнечный проезд). Так каждое утро дети стоят в очереди в столовую, разве это нормально? Покушать нормально не могут, а бывает и такое, что не достается порции», — сообщил анонимный пользователей в группе «ЧС Тюмень». Он также прикрепил фотографию, на которой ученики школы столпились на входе в столовую.

В департаменте образования города агентству URA.RU сообщили, что с 18 сентября в школе изменили график питания. Некоторые дети пришли на обед не в свое время, из-за чего образовалась очередь. «С 18 сентября в школе № 94 был скорректирован график питания учащихся. А именно, закреплено точное время обеда в столовой для конкретных классов. На одной из перемен некоторые ребята пришли на обед не в свое время. На данный момент все ученики обеспечены питанием, а классные руководители повторно проинформируют детей о времени обеда», — добавили в департаменте.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в первом корпусе школы №94 ученики выстроились в огромные очереди в столовую. Об этом жители сообщили в соцсети «ВКонтакте». По словам пользователей, из-за таких столпотворений некоторые дети могут остаться без порций. «Школа №94 первый корпус (Солнечный проезд). Так каждое утро дети стоят в очереди в столовую, разве это нормально? Покушать нормально не могут, а бывает и такое, что не достается порции», — сообщил анонимный пользователей в группе «ЧС Тюмень». Он также прикрепил фотографию, на которой ученики школы столпились на входе в столовую. В департаменте образования города агентству URA.RU сообщили, что с 18 сентября в школе изменили график питания. Некоторые дети пришли на обед не в свое время, из-за чего образовалась очередь. «С 18 сентября в школе № 94 был скорректирован график питания учащихся. А именно, закреплено точное время обеда в столовой для конкретных классов. На одной из перемен некоторые ребята пришли на обед не в свое время. На данный момент все ученики обеспечены питанием, а классные руководители повторно проинформируют детей о времени обеда», — добавили в департаменте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...