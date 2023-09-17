Сотрудники военкомата искали мигрантов в курганских магазинах

18 сентября 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Повестки в военкомат получили шесть мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане сотрудники полиции и областного военкомата вручили в магазинах повестки шести мигрантам. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «В ходе совместных мероприятий сотрудниками полиции проверено порядка 115 человек, из них 23 иностранных гражданина. Шестеро из них приобрели гражданство Российской Федерации, но, вопреки требованиям законодательства, не осуществили постановку на воинский учет. Всем им выписаны и вручены повестки с целью явки в военный комиссариат», — указано в сообщении. Представители УМВД и военкомата вручили повестки в рамках мероприятий по проверке соблюдения гражданами обязанностей по постановке на воинский учет на ряде торговых объектов областного центра. Помимо этого выяснилось, что один из опрошенных иностранцев нарушил режим пребывания на территории России. Его оштрафовали. Ранее сотрудники полиции и военкомата провели аналогичную проверку около мечети Кургана. Тогда семерым вручили повестки, а одного нарушителя миграционного режима увезли в отделение полиции.

В Кургане сотрудники полиции и областного военкомата вручили в магазинах повестки шести мигрантам. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «В ходе совместных мероприятий сотрудниками полиции проверено порядка 115 человек, из них 23 иностранных гражданина. Шестеро из них приобрели гражданство Российской Федерации, но, вопреки требованиям законодательства, не осуществили постановку на воинский учет. Всем им выписаны и вручены повестки с целью явки в военный комиссариат», — указано в сообщении. Представители УМВД и военкомата вручили повестки в рамках мероприятий по проверке соблюдения гражданами обязанностей по постановке на воинский учет на ряде торговых объектов областного центра. Помимо этого выяснилось, что один из опрошенных иностранцев нарушил режим пребывания на территории России. Его оштрафовали. Ранее сотрудники полиции и военкомата провели аналогичную проверку около мечети Кургана. Тогда семерым вручили повестки, а одного нарушителя миграционного режима увезли в отделение полиции.