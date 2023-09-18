Депутаты Тобольска получат осужденных в свои компании

В Тобольске осужденных отправят работать в компании народных избранников

19 сентября 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

В 22 организации Тобольска администрация выделила квоты для использования труда осужденных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тобольске администрация города утвердила список организаций для отбывания обязательных и исправительных работ. В список попали компании под руководством депутатов гордумы. Об этом сообщается в распоряжении администрации. «Внести в распоряжение администрации и изложить в новой редакции перечень организаций на территории Тобольска для отбывания наказания граждан, осужденных к исправительным и обязательным работам. ООО „Сумкино“, ООО „ЖилГрад“ (генеральный директор Поган Артур Дмитриевич, — прим. ред.)», — значится в опубликованном документе. В целом в перечень вошли 22 организации, среди которых три под управлением депутатов гордумы Тобольска. ООО «Сумкино» депутата Артура Погана получило квоту в 20 мест для проведения работ по уборке и благоустройству территорий. Еще два места получила компания «ЖилГрад», где Артур Поган является генеральным директором. МУП «ДЭУ» под руководством Олега Федоровского получила квоту для уборки и благоустройства территории. «Осужденные по уголовному кодексу РФ на исправительные или обязательные работы обязаны отчислять часть заработной платы в пользу государства. Перечень организаций для отбывания исправительных работ обновляется ежегодно», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска.

В Тобольске администрация города утвердила список организаций для отбывания обязательных и исправительных работ. В список попали компании под руководством депутатов гордумы. Об этом сообщается в распоряжении администрации. «Внести в распоряжение администрации и изложить в новой редакции перечень организаций на территории Тобольска для отбывания наказания граждан, осужденных к исправительным и обязательным работам. ООО „Сумкино“, ООО „ЖилГрад“ (генеральный директор Поган Артур Дмитриевич, — прим. ред.)», — значится в опубликованном документе. В целом в перечень вошли 22 организации, среди которых три под управлением депутатов гордумы Тобольска. ООО «Сумкино» депутата Артура Погана получило квоту в 20 мест для проведения работ по уборке и благоустройству территорий. Еще два места получила компания «ЖилГрад», где Артур Поган является генеральным директором. МУП «ДЭУ» под руководством Олега Федоровского получила квоту для уборки и благоустройства территории. «Осужденные по уголовному кодексу РФ на исправительные или обязательные работы обязаны отчислять часть заработной платы в пользу государства. Перечень организаций для отбывания исправительных работ обновляется ежегодно», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска.