18 сентября 2023

Депутаты Тобольска получат осужденных в свои компании

В Тобольске осужденных отправят работать в компании народных избранников
© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, заключенные, зона, колония, тюрьма, трудотерапия, зэки
В 22 организации Тобольска администрация выделила квоты для использования труда осужденных Фото:

В Тобольске администрация города утвердила список организаций для отбывания обязательных и исправительных работ. В список попали компании под руководством депутатов гордумы. Об этом сообщается в распоряжении администрации.

«Внести в распоряжение администрации и изложить в новой редакции перечень организаций на территории Тобольска для отбывания наказания граждан, осужденных к исправительным и обязательным работам. ООО „Сумкино“, ООО „ЖилГрад“ (генеральный директор Поган Артур Дмитриевич, — прим. ред.)», — значится в опубликованном документе.

В целом в перечень вошли 22 организации, среди которых три под управлением депутатов гордумы Тобольска. ООО «Сумкино» депутата Артура Погана получило квоту в 20 мест для проведения работ по уборке и благоустройству территорий. Еще два места получила компания «ЖилГрад», где Артур Поган является генеральным директором. МУП «ДЭУ» под руководством Олега Федоровского получила квоту для уборки и благоустройства территории.

«Осужденные по уголовному кодексу РФ на исправительные или обязательные работы обязаны отчислять часть заработной платы в пользу государства. Перечень организаций для отбывания исправительных работ обновляется ежегодно», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска.

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В Тобольске администрация города утвердила список организаций для отбывания обязательных и исправительных работ. В список попали компании под руководством депутатов гордумы. Об этом сообщается в распоряжении администрации. «Внести в распоряжение администрации и изложить в новой редакции перечень организаций на территории Тобольска для отбывания наказания граждан, осужденных к исправительным и обязательным работам. ООО „Сумкино“, ООО „ЖилГрад“ (генеральный директор Поган Артур Дмитриевич, — прим. ред.)», — значится в опубликованном документе. В целом в перечень вошли 22 организации, среди которых три под управлением депутатов гордумы Тобольска. ООО «Сумкино» депутата Артура Погана получило квоту в 20 мест для проведения работ по уборке и благоустройству территорий. Еще два места получила компания «ЖилГрад», где Артур Поган является генеральным директором. МУП «ДЭУ» под руководством Олега Федоровского получила квоту для уборки и благоустройства территории. «Осужденные по уголовному кодексу РФ на исправительные или обязательные работы обязаны отчислять часть заработной платы в пользу государства. Перечень организаций для отбывания исправительных работ обновляется ежегодно», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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