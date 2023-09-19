Курганская сельчанка попала под суд за кражу хлеба и чебуреков у соседки

Курганскую сельчанку приговорили к исправительным работам за кражу чебуреков и мяса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Мокроусовского округа похитила у соседки чебуреки, хлеб и килограмм свинины. Об этом говорится в судебных материалах.

«Женщина украла у соседки два чебурека, две булки хлеба и один килограмм свинины. Ущерб составил 613 рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Мокроусовского районного суда.

По приговору суда сельчанка получила наказание 120 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

Ранее жительница Курганской области украла из дома знакомой рагу из свинины и бутылку растительного масла. Женщина похитила продукты прямо из холодильника.