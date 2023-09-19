19 сентября 2023

Курганская сельчанка попала под суд за кражу хлеба и чебуреков у соседки

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
Курганскую сельчанку приговорили к исправительным работам за кражу чебуреков и мяса Фото:

Жительница Мокроусовского округа похитила у соседки чебуреки, хлеб и килограмм свинины. Об этом говорится в судебных материалах.

«Женщина украла у соседки два чебурека, две булки хлеба и один килограмм свинины. Ущерб составил 613 рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Мокроусовского районного суда.

По приговору суда сельчанка получила наказание 120 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

Ранее жительница Курганской области украла из дома знакомой рагу из свинины и бутылку растительного масла. Женщина похитила продукты прямо из холодильника.

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Жительница Мокроусовского округа похитила у соседки чебуреки, хлеб и килограмм свинины. Об этом говорится в судебных материалах. «Женщина украла у соседки два чебурека, две булки хлеба и один килограмм свинины. Ущерб составил 613 рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Мокроусовского районного суда. По приговору суда сельчанка получила наказание 120 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу. Ранее жительница Курганской области украла из дома знакомой рагу из свинины и бутылку растительного масла. Женщина похитила продукты прямо из холодильника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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