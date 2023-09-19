Экс-губернатор Богомолов объяснил, почему Китай мало инвестировал в Курган

Экс-губернатор Богомолов: в Кургане не было предпосылок для инвестиций из Китая

20 сентября 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Экс-губернатор Олег Богомолов отметил, что раньше вместо китайских инвестиций в регионе были другие Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Представители КНР стали активно ездить в Курганскую область только в последнее время, так как раньше не было предпосылок для масштабного сотрудничества региона с Китаем. Об этом URA.RU рассказал первый губернатор Курганской области Олег Богомолов, управлявший регионом до 2014 года. «Сейчас совсем другая ситуация. Мы с Китаем плотно не работали. По ряду предприятий только. Искали хоть какие-то заказы. Тогда не было ничего: ни заказов, ни денег», — объяснил Богомолов. Он также добавил, что не может оценивать нынешнюю ситуацию, связанную с партнерством Курганской области и Китая. При этом Богомолов отметил, что в то время удалось привлечь другие инвестиции. Благодаря этим вложениям, например, были построены ТЭЦ-2, восстановлен ШААЗ и реконструирован завод «Синтез». Ранее курганские чиновники посетили Китай, где, в том числе, подписали соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь провинции Шэньси. В сентябре в Курган приехали представители 16 китайских компаний. На встрече с ними губернатор Вадим Шумков заявил, что правительство региона поможет местным бизнесменам закупать китайскую технику. Позже с ответным визитом в Китай поехали представители десяти предприятий Курганской области.

Представители КНР стали активно ездить в Курганскую область только в последнее время, так как раньше не было предпосылок для масштабного сотрудничества региона с Китаем. Об этом URA.RU рассказал первый губернатор Курганской области Олег Богомолов, управлявший регионом до 2014 года. «Сейчас совсем другая ситуация. Мы с Китаем плотно не работали. По ряду предприятий только. Искали хоть какие-то заказы. Тогда не было ничего: ни заказов, ни денег», — объяснил Богомолов. Он также добавил, что не может оценивать нынешнюю ситуацию, связанную с партнерством Курганской области и Китая. При этом Богомолов отметил, что в то время удалось привлечь другие инвестиции. Благодаря этим вложениям, например, были построены ТЭЦ-2, восстановлен ШААЗ и реконструирован завод «Синтез». Ранее курганские чиновники посетили Китай, где, в том числе, подписали соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь провинции Шэньси. В сентябре в Курган приехали представители 16 китайских компаний. На встрече с ними губернатор Вадим Шумков заявил, что правительство региона поможет местным бизнесменам закупать китайскую технику. Позже с ответным визитом в Китай поехали представители десяти предприятий Курганской области.