В Тюмени взлетели цены на трехкомнатные квартиры

21 сентября 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Помимо «трешек», в Тюмени взлетели цены и на студии в новостройках Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в сентябре 2023 года резко выросли цены на трехкомнатные квартиры. Прирост составил 6,3%. Такие данные опубликованы в ежемесячном отчете аналитиков агентства «Этажи». Речь идет о недвижимости в новостройках. «По сравнению с предыдущим месяцем увеличилась средняя цена на квартиры всех форматов, в большей степени на формат трехкомнатных квартир. Прирост составляет 6,3%», — говорится в отчете. Также заметнее всего подорожали и квартиры-студии. Прирост по сравнению с прошлым месяцем составил +5,91%. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени в сентябре 2023 года на 3,4% выросла стоимость квадратного метра в новостройках.

В Тюмени в сентябре 2023 года резко выросли цены на трехкомнатные квартиры. Прирост составил 6,3%. Такие данные опубликованы в ежемесячном отчете аналитиков агентства «Этажи». Речь идет о недвижимости в новостройках. «По сравнению с предыдущим месяцем увеличилась средняя цена на квартиры всех форматов, в большей степени на формат трехкомнатных квартир. Прирост составляет 6,3%», — говорится в отчете. Также заметнее всего подорожали и квартиры-студии. Прирост по сравнению с прошлым месяцем составил +5,91%. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени в сентябре 2023 года на 3,4% выросла стоимость квадратного метра в новостройках.