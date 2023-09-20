В Тюмени взлетели цены на трехкомнатные квартиры

Помимо «трешек», в Тюмени взлетели цены и на студии в новостройках
В Тюмени в сентябре 2023 года резко выросли цены на трехкомнатные квартиры. Прирост составил 6,3%. Такие данные опубликованы в ежемесячном отчете аналитиков агентства «Этажи». Речь идет о недвижимости в новостройках.
«По сравнению с предыдущим месяцем увеличилась средняя цена на квартиры всех форматов, в большей степени на формат трехкомнатных квартир. Прирост составляет 6,3%», — говорится в отчете.
Также заметнее всего подорожали и квартиры-студии. Прирост по сравнению с прошлым месяцем составил +5,91%. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени в сентябре 2023 года на 3,4% выросла стоимость квадратного метра в новостройках.
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