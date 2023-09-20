Тюменцы стали реже рожать и чаще разводиться

В Тюменской области за год снизилось число рождений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюменской области в январе — июле 2023 года родили меньше детей и расторгли больше браков, чем за аналогичный период 2022 года. Информация содержится в данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

«Тюменская область (без автономных округов). Январь — июль 2023 года: родившихся — 10 084, разводов — 4 520», — говорится в данных Росстата.

За аналогичный период прошлого года на свет появились 10 186 детей. Расторгнутых браков зафиксировано 4 434.

При этом по другим показателям Тюменская область продемонстрировала положительный рост. Так, жители поженились 6 076 раз (+301 по сравнению с АППГ). Также за этот период снизилась смертность: из жизни ушли 9 486 человек (-632 смерти).