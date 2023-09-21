В ЯНАО местная группа выступит на разогреве звезд рока

Группа Sabetta бесплатно выступит на главной паромной переправе Салехарда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коллектив Sabetta из Салехарда (ЯНАО) выступит на разогреве рок-группы «Ария». По информации ямальских исполнителей в соцсети, концерт состоится 24 сентября в 18.30 на главной окружной переправе.

«SAБЕТТА рада предстоящей встрече с нашими любимыми слушателями! Вас ждет потрясающая атмосфера и незабываемые эмоции. Дата и время: 24 сентября в 18:30. Место: Салехард, паромная переправа», — сообщается на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте».

После выступления ямальских артистов в 19.30 посетителей ждет бесплатный концерт популярной рок-группы «Ария». В завершение жители города увидят праздничный салют.

Ранее в Надыме (ЯНАО) в третий раз состоялся ежегодный рок-фестиваль «КультУра». В программе жителей ждали выступления городских команд и рок-групп из Нового Уренгоя, а организаторы обещали ежечасный розыгрыш призов и исполнение песен панк-группы «Король и Шут».