21 сентября 2023
20 сентября 2023

В ЯНАО местная группа выступит на разогреве звезд рока

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Группа Sabetta бесплатно выступит на главной паромной переправе Салехарда Фото:

Коллектив Sabetta из Салехарда (ЯНАО) выступит на разогреве рок-группы «Ария». По информации ямальских исполнителей в соцсети, концерт состоится 24 сентября в 18.30 на главной окружной переправе.

«SAБЕТТА рада предстоящей встрече с нашими любимыми слушателями! Вас ждет потрясающая атмосфера и незабываемые эмоции. Дата и время: 24 сентября в 18:30. Место: Салехард, паромная переправа», — сообщается на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте».

После выступления ямальских артистов в 19.30 посетителей ждет бесплатный концерт популярной рок-группы «Ария». В завершение жители города увидят праздничный салют.

Ранее в Надыме (ЯНАО) в третий раз состоялся ежегодный рок-фестиваль «КультУра». В программе жителей ждали выступления городских команд и рок-групп из Нового Уренгоя, а организаторы обещали ежечасный розыгрыш призов и исполнение песен панк-группы «Король и Шут».

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Коллектив Sabetta из Салехарда (ЯНАО) выступит на разогреве рок-группы «Ария». По информации ямальских исполнителей в соцсети, концерт состоится 24 сентября в 18.30 на главной окружной переправе. «SAБЕТТА рада предстоящей встрече с нашими любимыми слушателями! Вас ждет потрясающая атмосфера и незабываемые эмоции. Дата и время: 24 сентября в 18:30. Место: Салехард, паромная переправа», — сообщается на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте». После выступления ямальских артистов в 19.30 посетителей ждет бесплатный концерт популярной рок-группы «Ария». В завершение жители города увидят праздничный салют. Ранее в Надыме (ЯНАО) в третий раз состоялся ежегодный рок-фестиваль «КультУра». В программе жителей ждали выступления городских команд и рок-групп из Нового Уренгоя, а организаторы обещали ежечасный розыгрыш призов и исполнение песен панк-группы «Король и Шут».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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