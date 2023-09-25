Губернатор Моор рассказал о готовности региона к отопительному сезону

26 сентября 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

В Тюмени отопительный сезон начался 21 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменская область готова к отопительному сезону. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. Оборудование заменили и отремонтировали в 58 котельных. «Специалисты отремонтировали и заменили оборудование в 58 котельных, привели в порядок более 1200 километров теплосетей, электросетей, сетей водоснабжения и водоотведения. <…> Ближе к середине октября в регионе ожидается уже стабильное похолодание. Сейчас готовность объектов составляет 99,9%», — рассказал глава региона. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отопительный сезон начался 21 сентября. Первыми тепло получили ближайшие к ТЭЦ районы. Однако не все оценили решение властей запустить тепло в жилые дома. Также отопительный сезон начался в Тобольске.

Тюменская область готова к отопительному сезону. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. Оборудование заменили и отремонтировали в 58 котельных. «Специалисты отремонтировали и заменили оборудование в 58 котельных, привели в порядок более 1200 километров теплосетей, электросетей, сетей водоснабжения и водоотведения. <…> Ближе к середине октября в регионе ожидается уже стабильное похолодание. Сейчас готовность объектов составляет 99,9%», — рассказал глава региона. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отопительный сезон начался 21 сентября. Первыми тепло получили ближайшие к ТЭЦ районы. Однако не все оценили решение властей запустить тепло в жилые дома. Также отопительный сезон начался в Тобольске.