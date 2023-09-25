25 сентября 2023

Губернатор Моор рассказал о готовности региона к отопительному сезону

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Новоуральска, Свердловская область, батарея, тепло, счетчики отопления
В Тюмени отопительный сезон начался 21 сентября Фото:

Тюменская область готова к отопительному сезону. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. Оборудование заменили и отремонтировали в 58 котельных.

«Специалисты отремонтировали и заменили оборудование в 58 котельных, привели в порядок более 1200 километров теплосетей, электросетей, сетей водоснабжения и водоотведения. <…> Ближе к середине октября в регионе ожидается уже стабильное похолодание. Сейчас готовность объектов составляет 99,9%», — рассказал глава региона.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отопительный сезон начался 21 сентября. Первыми тепло получили ближайшие к ТЭЦ районы. Однако не все оценили решение властей запустить тепло в жилые дома. Также отопительный сезон начался в Тобольске.

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Тюменская область готова к отопительному сезону. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. Оборудование заменили и отремонтировали в 58 котельных. «Специалисты отремонтировали и заменили оборудование в 58 котельных, привели в порядок более 1200 километров теплосетей, электросетей, сетей водоснабжения и водоотведения. <…> Ближе к середине октября в регионе ожидается уже стабильное похолодание. Сейчас готовность объектов составляет 99,9%», — рассказал глава региона. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отопительный сезон начался 21 сентября. Первыми тепло получили ближайшие к ТЭЦ районы. Однако не все оценили решение властей запустить тепло в жилые дома. Также отопительный сезон начался в Тобольске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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