В Курганской области сдают в аренду бывшее здание военной прокуратуры. Фото

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Торги продлятся до 16 октября Фото:

В Шадринске Курганской области сдают в аренду бывшее здание клуба и военной прокуратуры. Размер арендной платы более 84 тысяч рублей в месяц. Информация об аукционе размещена на сайте «Торги России».

«Описание лота: нежилое здание клуба и военной прокуратуры площадью 742,8 квадратного метра. Количество этажей — два. Начальный размер арендной платы: 84 600 рублей», — указана в аукционной документации. Срок действия аренды рассчитан до пяти лет.

Организатором аукциона выступает МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 октября 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продают бывшее здание училища за 1,9 млн рублей. Площадь объекта 854 квадратных метра. Также вместе со зданием идет земельный участок площадью 1,8 тысячи квадратов. В селе Кетово чиновники продают офис закрывшейся газеты, входившей в правительственный холдинг «Новый мир».

В Шадринске сдают в аренду бывшее здание клуба и военной прокуратуры
В Шадринске сдают в аренду бывшее здание клуба и военной прокуратуры
Фото:

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В Шадринске Курганской области сдают в аренду бывшее здание клуба и военной прокуратуры. Размер арендной платы более 84 тысяч рублей в месяц. Информация об аукционе размещена на сайте «Торги России». «Описание лота: нежилое здание клуба и военной прокуратуры площадью 742,8 квадратного метра. Количество этажей — два. Начальный размер арендной платы: 84 600 рублей», — указана в аукционной документации. Срок действия аренды рассчитан до пяти лет. Организатором аукциона выступает МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 октября 2023 года. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продают бывшее здание училища за 1,9 млн рублей. Площадь объекта 854 квадратных метра. Также вместе со зданием идет земельный участок площадью 1,8 тысячи квадратов. В селе Кетово чиновники продают офис закрывшейся газеты, входившей в правительственный холдинг «Новый мир».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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