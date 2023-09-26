Торги продлятся до 16 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шадринске Курганской области сдают в аренду бывшее здание клуба и военной прокуратуры. Размер арендной платы более 84 тысяч рублей в месяц. Информация об аукционе размещена на сайте «Торги России».

«Описание лота: нежилое здание клуба и военной прокуратуры площадью 742,8 квадратного метра. Количество этажей — два. Начальный размер арендной платы: 84 600 рублей», — указана в аукционной документации. Срок действия аренды рассчитан до пяти лет.

Организатором аукциона выступает МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 октября 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продают бывшее здание училища за 1,9 млн рублей. Площадь объекта 854 квадратных метра. Также вместе со зданием идет земельный участок площадью 1,8 тысячи квадратов. В селе Кетово чиновники продают офис закрывшейся газеты, входившей в правительственный холдинг «Новый мир».