Топ-5 жилых комплексов Тюмени, которые оценили покупатели

Портал ЕРЗ.РФ составил рейтинг самых удобных мест для жизни в Тюмени

Оценку жилым комплексам выставляют на основе десятков критериев и реальных отзывов покупателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область продолжает наращивать темпы жилищного строительства. В 2022 году в регионе ввели в эксплуатацию больше двух миллионов жилых квадратов. Аналитики портала ЕРЗ.РФ регулярно ведут мониторинг десятков параметров нового жилья и составляют рейтинги самых удобных для жизни жилых комплексов на основе отзывов реальных покупателей.

«Есть только три региона в России, где попадание в ТОП-30 сложнее, чем в Тюмени: это Москва, Свердловская область и Санкт-Петербург. А средняя оценка ЖК в Тюменской области составляет 32,24 балла», — приводит слова руководителя ЕРЗ.РФ Кирилла Холопика «Стройвестник Тюмень».

В сентябре рейтинг новостроек Тюмени был обновлен по 133 показателям. А в топ-5 проектов попали комплексы от четырех застройщиков.

Как в Европе

Первую строчку регионального рейтинга занял «Европейский квартал» от «Брусники». Это представитель класса «комфорт», он набрал больше 71 балла за счет удобства, транспортной доступности, наличия инфраструктуры. Особо покупатели отмечают наличие видеонаблюдения и прогулочных зон. Также тюменцев в этот ЖК привлекает наличие поликлиники в шаговой доступности.

С видом на берег

На второй строчке хит-парада — еще один ЖК от «Брусники», «Речной порт». Он так же относится к комфорт-классу. Его оценка по мнению покупателей приближается к 70 пунктам. Так же отмечают удобную транспортную развязку, неплохие виды из окон, велопарковки. «Речной порт» теряет баллы из-за относительно старой окружающей застройки.

Жилье с умом

«Интеллект-квартал» от «Талан-Тюмень» получил по оценкам покупателей чуть больше 60 баллов. Это также представитель комфорт-класса, но расположение за пределами Тюменской объездной автодороги снижает его привлекательность. Из плюсов здесь есть современные системы наблюдения, закрытые площадки, удобные велопарковки.

Искусство жить

«Айвазовский City» от «ЭНКО» — единственный представитель бизнес-класса в топ-5 тюменских ЖК. Это повлияло на оценку: стоимость жилья в таких проектах как правило выше, чем в классе «Комфорт». Комплекс набрал чуть больше 60 баллов за счет современной инфраструктуры, однако жители отмечают и минусы: поликлиники поблизости нет.

Почти таунхаус

Закрывает пятерку лидеров жилой комплекс «Ожогино», от компании «Холдинг Партнер». Расположенный практически на границе города, комплекс стал единственным районом средней этажности в топе. Особенных минусов жители не отмечают, однако удаленность от центра и не самая удобная транспортная развязка не позволили «Ожогино» набрать больше 57,7 балла.