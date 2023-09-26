Курганский рецидивист месяц истязал свою жену

Мужчину отправили в колонию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Имеющий судимость за преступление со смертельным исходом житель Целинного округа Курганской области в течение месяца избивал свою жену. Мужчину приговорили к двум годам в исправительной колонии, указано в решении суда.

«В период с 28 декабря 2022 года по 27 января 2023 года муж причинял своей жене физические и психологические страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий (истязание). Он же 28 февраля нанес побои <…> жителю села Костыгин Лог. Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — написано на сайте Целинного районного суда.

Местный житель свою вину признал частично. При вынесении решения суд учел рецидив преступлений.

Ранее URA.RU писало о жителе Притобольного округа, который истязал свою сожительницу. В ходе ссоры он напал на женщину с ножницами.