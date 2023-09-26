26 сентября 2023

Курганский рецидивист месяц истязал свою жену

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину отправили в колонию Фото:

Имеющий судимость за преступление со смертельным исходом житель Целинного округа Курганской области в течение месяца избивал свою жену. Мужчину приговорили к двум годам в исправительной колонии, указано в решении суда.

«В период с 28 декабря 2022 года по 27 января 2023 года муж причинял своей жене физические и психологические страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий (истязание). Он же 28 февраля нанес побои <…> жителю села Костыгин Лог. Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — написано на сайте Целинного районного суда.

Местный житель свою вину признал частично. При вынесении решения суд учел рецидив преступлений.

Ранее URA.RU писало о жителе Притобольного округа, который истязал свою сожительницу. В ходе ссоры он напал на женщину с ножницами.

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Имеющий судимость за преступление со смертельным исходом житель Целинного округа Курганской области в течение месяца избивал свою жену. Мужчину приговорили к двум годам в исправительной колонии, указано в решении суда. «В период с 28 декабря 2022 года по 27 января 2023 года муж причинял своей жене физические и психологические страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий (истязание). Он же 28 февраля нанес побои <…> жителю села Костыгин Лог. Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — написано на сайте Целинного районного суда. Местный житель свою вину признал частично. При вынесении решения суд учел рецидив преступлений. Ранее URA.RU писало о жителе Притобольного округа, который истязал свою сожительницу. В ходе ссоры он напал на женщину с ножницами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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