Курганцы переплачивали за проезд из-за ошибки сотрудницы автовокзала

Тариф на проезд был завышен якобы все лето (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На протяжении летнего периода курганцы ездили по маршруту 503 «Куртамыш — Курган» по завышенным тарифам. Причиной этому послужила ошибка сотрудницы автовокзала, которая вносит данные о тарифах в информационную систему. Об этом пишет группа «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«В кассах курганского автовокзала билеты на автобусные рейсы по маршруту 503 „Куртамыш — Курган“ до некоторых остановочных пунктов продавались по завышенным тарифам, при этом автовокзал все это время рассчитывался с перевозчиком по „правильным“ (более низким) тарифам», — сообщается в соцсети. Причиной случившегося в группе «Курганский транспорт» назвали человеческий фактор — сотрудница автовокзала ошиблась при внесении тарифов в информационную систему. Ошибку, по данным сообщества, заметили на вокзале случайно, после жалобы одного из пассажиров, и быстро исправили. Также уточняется, что тарифы якобы были завышены на 5-8 процентов от тех, которые установил перевозчик, а продавали билеты по таким тарифам в кассах автовокзала в течении всего лета.

Корреспондент URA.RU обратился в справочную автовокзала для комментария по данной информации. Там ответили, что обсудить вопрос можно с руководителем, но на момент обращения его не было на месте — рабочий день был окончен. Попросили обратиться в другой день.

Ранее URA.RU писало, что курганский автовокзал жаловался на группу «Курганский транспорт», которая якобы вводит в заблуждение местных жителей, призывая писать жалобы на перевозчиков. Компания ООО «Курганавтотранс», которая связанна с местным автовокзалом, пыталась донести до граждан, что данное сообщество не является официальным информационным ресурсом какой-либо транспортной организации, ведомства, но модераторы группы не позволяли это сделать.