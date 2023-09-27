Президент Путин назначил пятерых судей в Курганской области

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Судебное заседание по продлению ареста экс замгубернатора Ванюкова Романа. Курган, судебное заседание, судья, суд, триколор
В Курганской области назначили пятерых судей Фото:

В Курганской области назначили новых судей. Соответствующий указ президента Росси Владимира Путина появился на портале официальной правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий в Курганской области судей», — говорится в документе. Указом был назначен председатель Мокроусовского районного суда. Также произошло назначение трех судей в Курганский горсуд и одного в Куртамышский районный суд.

Согласно указу председателем райсуда в Мокроусовском округе стал Алексей Аверков. В Курганский городской суд назначения получили Вадим Бездыханюк, Марина Белугина и Юлия Новикова. Новым судьей Куртамышского райсуда стала Наталья Вагина.

Ранее URA.RU сообщало, что в городском суде Кургана появился новый судья. Им стала Светлана Денисова.

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В Курганской области назначили новых судей. Соответствующий указ президента Росси Владимира Путина появился на портале официальной правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий в Курганской области судей», — говорится в документе. Указом был назначен председатель Мокроусовского районного суда. Также произошло назначение трех судей в Курганский горсуд и одного в Куртамышский районный суд. Согласно указу председателем райсуда в Мокроусовском округе стал Алексей Аверков. В Курганский городской суд назначения получили Вадим Бездыханюк, Марина Белугина и Юлия Новикова. Новым судьей Куртамышского райсуда стала Наталья Вагина. Ранее URA.RU сообщало, что в городском суде Кургана появился новый судья. Им стала Светлана Денисова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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