Президент Путин назначил пятерых судей в Курганской области

В Курганской области назначили пятерых судей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области назначили новых судей. Соответствующий указ президента Росси Владимира Путина появился на портале официальной правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий в Курганской области судей», — говорится в документе. Указом был назначен председатель Мокроусовского районного суда. Также произошло назначение трех судей в Курганский горсуд и одного в Куртамышский районный суд.

Согласно указу председателем райсуда в Мокроусовском округе стал Алексей Аверков. В Курганский городской суд назначения получили Вадим Бездыханюк, Марина Белугина и Юлия Новикова. Новым судьей Куртамышского райсуда стала Наталья Вагина.

Ранее URA.RU сообщало, что в городском суде Кургана появился новый судья. Им стала Светлана Денисова.