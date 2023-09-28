Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный как автор композиции «Рюмка водки на столе» навестил маму и рассказал о городе своим подписчикам. Этим он поделился в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Был у мамы. Уговорил Надежду Леонтьевну на завтрашнюю прогулку. Обещал поддерживать крепко, но нежно. Прокатился по площади Ленина (не знаю, наверное, сейчас уже называется иначе). Посетил Городской сад, зашел в храм Александра Невского», — пишет шансонье в своей группе. Также Евгений Григорьев вспоминает, как во времена его детства в храме располагался краеведческий музей «с мамонтом и чучелами животных».
Ранее URA.RU писало, что шансонье выпустил песню «7 небес». Он посвятил ее своей погибшей жене Елизавете, которая по информации из открытых источников, покончила с собой в возрасте 37 лет.
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