Шансонье Жека показал Курган своим подписчикам. Видео

28 сентября 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Шансонье навестил маму в Кургане и поделился своим визитом в видео Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный как автор композиции «Рюмка водки на столе» навестил маму и рассказал о городе своим подписчикам. Этим он поделился в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Был у мамы. Уговорил Надежду Леонтьевну на завтрашнюю прогулку. Обещал поддерживать крепко, но нежно. Прокатился по площади Ленина (не знаю, наверное, сейчас уже называется иначе). Посетил Городской сад, зашел в храм Александра Невского», — пишет шансонье в своей группе. Также Евгений Григорьев вспоминает, как во времена его детства в храме располагался краеведческий музей «с мамонтом и чучелами животных». Ранее URA.RU писало, что шансонье выпустил песню «7 небес». Он посвятил ее своей погибшей жене Елизавете, которая по информации из открытых источников, покончила с собой в возрасте 37 лет.

Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный как автор композиции «Рюмка водки на столе» навестил маму и рассказал о городе своим подписчикам. Этим он поделился в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Был у мамы. Уговорил Надежду Леонтьевну на завтрашнюю прогулку. Обещал поддерживать крепко, но нежно. Прокатился по площади Ленина (не знаю, наверное, сейчас уже называется иначе). Посетил Городской сад, зашел в храм Александра Невского», — пишет шансонье в своей группе. Также Евгений Григорьев вспоминает, как во времена его детства в храме располагался краеведческий музей «с мамонтом и чучелами животных». Ранее URA.RU писало, что шансонье выпустил песню «7 небес». Он посвятил ее своей погибшей жене Елизавете, которая по информации из открытых источников, покончила с собой в возрасте 37 лет.