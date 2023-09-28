Шансонье Жека показал Курган своим подписчикам. Видео

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Шансонье навестил маму в Кургане и поделился своим визитом в видео Фото:

Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный как автор композиции «Рюмка водки на столе» навестил маму и рассказал о городе своим подписчикам. Этим он поделился в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Был у мамы. Уговорил Надежду Леонтьевну на завтрашнюю прогулку. Обещал поддерживать крепко, но нежно. Прокатился по площади Ленина (не знаю, наверное, сейчас уже называется иначе). Посетил Городской сад, зашел в храм Александра Невского», — пишет шансонье в своей группе. Также Евгений Григорьев вспоминает, как во времена его детства в храме располагался краеведческий музей «с мамонтом и чучелами животных».

Ранее URA.RU писало, что шансонье выпустил песню «7 небес». Он посвятил ее своей погибшей жене Елизавете, которая по информации из открытых источников, покончила с собой в возрасте 37 лет.

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Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный как автор композиции «Рюмка водки на столе» навестил маму и рассказал о городе своим подписчикам. Этим он поделился в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Был у мамы. Уговорил Надежду Леонтьевну на завтрашнюю прогулку. Обещал поддерживать крепко, но нежно. Прокатился по площади Ленина (не знаю, наверное, сейчас уже называется иначе). Посетил Городской сад, зашел в храм Александра Невского», — пишет шансонье в своей группе. Также Евгений Григорьев вспоминает, как во времена его детства в храме располагался краеведческий музей «с мамонтом и чучелами животных». Ранее URA.RU писало, что шансонье выпустил песню «7 небес». Он посвятил ее своей погибшей жене Елизавете, которая по информации из открытых источников, покончила с собой в возрасте 37 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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