Экс-полицейский, убивший родственника в Тюмени, отправится в колонию на 12 лет

29 сентября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Полицейского признали виновным и отправили в колонию строгого режима на 12 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший сотрудник полиции Тобольска Ярослав Постников отправится на 12 лет в колонию строгого режима. Он получил срок за убийство родственника во время пьяной драки, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В Тюмени вынесен приговор в отношении бывшего полицейского, причинившего смертельные травмы родственнику. 37-летний тоболяк, находясь в отпуске, поссорился с одним из родственников и избил его. От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в лечебном учреждении», — говорится в сообщении. Известно, что ранее Постников служил в сфере незаконного оборота наркотиков МО МВД России «Тобольский». Оттуда его уволили «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции». Ранее URA.RU рассказало подробности этого дела.

Бывший сотрудник полиции Тобольска Ярослав Постников отправится на 12 лет в колонию строгого режима. Он получил срок за убийство родственника во время пьяной драки, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В Тюмени вынесен приговор в отношении бывшего полицейского, причинившего смертельные травмы родственнику. 37-летний тоболяк, находясь в отпуске, поссорился с одним из родственников и избил его. От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в лечебном учреждении», — говорится в сообщении. Известно, что ранее Постников служил в сфере незаконного оборота наркотиков МО МВД России «Тобольский». Оттуда его уволили «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции». Ранее URA.RU рассказало подробности этого дела.