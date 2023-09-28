28 сентября 2023

Экс-полицейский, убивший родственника в Тюмени, отправится в колонию на 12 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейского признали виновным и отправили в колонию строгого режима на 12 лет Фото:

Бывший сотрудник полиции Тобольска Ярослав Постников отправится на 12 лет в колонию строгого режима. Он получил срок за убийство родственника во время пьяной драки, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«В Тюмени вынесен приговор в отношении бывшего полицейского, причинившего смертельные травмы родственнику. 37-летний тоболяк, находясь в отпуске, поссорился с одним из родственников и избил его. От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в лечебном учреждении», — говорится в сообщении.

Известно, что ранее Постников служил в сфере незаконного оборота наркотиков МО МВД России «Тобольский». Оттуда его уволили «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции». Ранее URA.RU рассказало подробности этого дела.

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Бывший сотрудник полиции Тобольска Ярослав Постников отправится на 12 лет в колонию строгого режима. Он получил срок за убийство родственника во время пьяной драки, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В Тюмени вынесен приговор в отношении бывшего полицейского, причинившего смертельные травмы родственнику. 37-летний тоболяк, находясь в отпуске, поссорился с одним из родственников и избил его. От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в лечебном учреждении», — говорится в сообщении. Известно, что ранее Постников служил в сфере незаконного оборота наркотиков МО МВД России «Тобольский». Оттуда его уволили «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции». Ранее URA.RU рассказало подробности этого дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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