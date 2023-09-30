Бастрыкин заступился за тюменку, которую терроризирует бывший муж

01 октября 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил провести проверки в связи с публичным обращением жительницы Тюмени Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин велел провести проверку по обращению жительницы Тюмени Юлии Щербаковой, которую преследует бывший супруг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил провести проверки в связи с публичным обращением жительницы Тюмени. Которую в течение нескольких лет неоднократно избивал муж и угрожал убийством. В СУ СК России по Краснодарскому краю инициирован вопрос об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Глава СКР дал указание руководителям СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову и СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести все необходимые проверки и доложить о результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль. Ранее сообщалось, что экс-полицейский из Тюмени Сергей Козлов терроризирует свою бывшую жену и детей. Обращения в полицию результата не дали. Женщина пыталась сбежать от угроз и побоев в другой город. Но тиран нашел ее и там.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин велел провести проверку по обращению жительницы Тюмени Юлии Щербаковой, которую преследует бывший супруг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил провести проверки в связи с публичным обращением жительницы Тюмени. Которую в течение нескольких лет неоднократно избивал муж и угрожал убийством. В СУ СК России по Краснодарскому краю инициирован вопрос об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Глава СКР дал указание руководителям СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову и СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести все необходимые проверки и доложить о результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль. Ранее сообщалось, что экс-полицейский из Тюмени Сергей Козлов терроризирует свою бывшую жену и детей. Обращения в полицию результата не дали. Женщина пыталась сбежать от угроз и побоев в другой город. Но тиран нашел ее и там.