30 сентября 2023
29 сентября 2023

Shot: тюменский экс-полицейский терроризирует свою бывшую жену и детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, домашнее насилие, бытовое убийство, удушье
Женщина сбежала от побоев и угроз своего бывшего мужа в другой город Фото:

Бывший сотрудник правоохранительных органов из Тюмени преследует свою бывшую жену и детей. В соцсетях женщина рассказала, что она пыталась сбежать от угроз и побоев в Новороссийск, но тиран достал ее и там.

«Юлия Щербакова познакомилась с адвокатом Сергеем Козловым в 2015 году. <…> После рождения совместного ребенка в 2017 году мужчина начал злоупотреблять алкоголем и вести себя агрессивно. После того как она выгнала его из дома, началась ежедневная травля», — рассказа женщина telegtam-каналу SHOT. Козлов раньше работал в МВД и СК, но был уволен за взятку.

Мужчина подкарауливал свою бывшую жену у подъезда, угрожал по телефону, заливал суперклеем замочную скважину в двери и отключал электричество в квартире. Обращения в полицию результата не дали и женщина с детьми решила уехать из Тюмени в Новороссийск.

Однако Козлов и там ее достал. Он неделю сидел в машине возле дома. Держал в страхе и оскорблял. Тюменка в очередной раз вызвала полицию. Но преследования не прекратились. Женщина была вынуждена вернутся в Тюмень.

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Бывший сотрудник правоохранительных органов из Тюмени преследует свою бывшую жену и детей. В соцсетях женщина рассказала, что она пыталась сбежать от угроз и побоев в Новороссийск, но тиран достал ее и там. «Юлия Щербакова познакомилась с адвокатом Сергеем Козловым в 2015 году. <…> После рождения совместного ребенка в 2017 году мужчина начал злоупотреблять алкоголем и вести себя агрессивно. После того как она выгнала его из дома, началась ежедневная травля», — рассказа женщина telegtam-каналу SHOT. Козлов раньше работал в МВД и СК, но был уволен за взятку. Мужчина подкарауливал свою бывшую жену у подъезда, угрожал по телефону, заливал суперклеем замочную скважину в двери и отключал электричество в квартире. Обращения в полицию результата не дали и женщина с детьми решила уехать из Тюмени в Новороссийск. Однако Козлов и там ее достал. Он неделю сидел в машине возле дома. Держал в страхе и оскорблял. Тюменка в очередной раз вызвала полицию. Но преследования не прекратились. Женщина была вынуждена вернутся в Тюмень.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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