Shot: тюменский экс-полицейский терроризирует свою бывшую жену и детей

01 октября 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Женщина сбежала от побоев и угроз своего бывшего мужа в другой город Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший сотрудник правоохранительных органов из Тюмени преследует свою бывшую жену и детей. В соцсетях женщина рассказала, что она пыталась сбежать от угроз и побоев в Новороссийск, но тиран достал ее и там. «Юлия Щербакова познакомилась с адвокатом Сергеем Козловым в 2015 году. <…> После рождения совместного ребенка в 2017 году мужчина начал злоупотреблять алкоголем и вести себя агрессивно. После того как она выгнала его из дома, началась ежедневная травля», — рассказа женщина telegtam-каналу SHOT. Козлов раньше работал в МВД и СК, но был уволен за взятку. Мужчина подкарауливал свою бывшую жену у подъезда, угрожал по телефону, заливал суперклеем замочную скважину в двери и отключал электричество в квартире. Обращения в полицию результата не дали и женщина с детьми решила уехать из Тюмени в Новороссийск. Однако Козлов и там ее достал. Он неделю сидел в машине возле дома. Держал в страхе и оскорблял. Тюменка в очередной раз вызвала полицию. Но преследования не прекратились. Женщина была вынуждена вернутся в Тюмень.

Бывший сотрудник правоохранительных органов из Тюмени преследует свою бывшую жену и детей. В соцсетях женщина рассказала, что она пыталась сбежать от угроз и побоев в Новороссийск, но тиран достал ее и там. «Юлия Щербакова познакомилась с адвокатом Сергеем Козловым в 2015 году. <…> После рождения совместного ребенка в 2017 году мужчина начал злоупотреблять алкоголем и вести себя агрессивно. После того как она выгнала его из дома, началась ежедневная травля», — рассказа женщина telegtam-каналу SHOT. Козлов раньше работал в МВД и СК, но был уволен за взятку. Мужчина подкарауливал свою бывшую жену у подъезда, угрожал по телефону, заливал суперклеем замочную скважину в двери и отключал электричество в квартире. Обращения в полицию результата не дали и женщина с детьми решила уехать из Тюмени в Новороссийск. Однако Козлов и там ее достал. Он неделю сидел в машине возле дома. Держал в страхе и оскорблял. Тюменка в очередной раз вызвала полицию. Но преследования не прекратились. Женщина была вынуждена вернутся в Тюмень.