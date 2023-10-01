Уволившийся из областной больницы хирург ведет прием в частных клиниках Кургана

Николай Руденко планирует переехать из Кургана в октябре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уволившийся из Курганской областной больницы сосудистый хирург Николай Руденко ведет прием в частных клиниках Кургана. Информация об этом размещена в группе одной из клиник в соцсети «ВКонтакте». Руденко сообщил URA.RU, что будет принимать пациентов в Кургане до середины октября.

«Я веду приемы пациентов в частных клиниках Кургана до середины октября. Потом я уезжаю из города», — сказал Николай Руденко. Будущее место жительства и работы он не уточнил.

Ранее URA.RU писало, что в начале сентября 2023 года хирурги Николай и Андрей Руденко уволились после конфликта с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым. Николай Руденко публично поставил ультиматум Сигидаеву из-за планов по смене руководства в областной больнице на «ставленников». Отец Николая Андрей Руденко заведовал отделением в сосудистом центре КОКБ до середины августа 2023 года. Николай Руденко заявил, что, если депздрав сменит руководство, оба хирурга уедут из области.

Опытного специалиста Андрея Руденко в Курганской областной больнице заменил молодой врач из Тюмени Хорен Геворкян. Депздрав не исключил, что Андрей Руденко продолжит работу в Курганской области. Сосудистые хирурги Руденко в Курганской областной больнице проводили эндоваскулярные (внутри сосудов) операции при инсультах и другие операции на сосудах, в том числе при сильных кровотечениях. Так, при участии Николая Руденко удалось спасти жизнь молодой маме.