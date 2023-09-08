Уволившийся со скандалом курганский хирург может остаться в регионе

Депздрав не исключил трудоустройство Андрея Руденко в Курганской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сосудистый хирург Андрей Руденко после увольнения из Курганской областной больницы может трудоустроиться в другую больницу региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области.

«Руденко Андрей Владимирович из Курганской областной клинической больницы уволился по собственному желанию. Не исключается возможность его трудоустройства в иное медучреждение региона», — прокомментировали в департаменте здравоохранения. Связаться с Андреем Руденко оперативно не удалось.

Ранее URA.RU писало, что хирурга Андрея Руденко в Курганской областной больнице заменил врач из Тюмени Хорен Геворкян. Молодой специалист имеет подготовку в ординатуре по специальности рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, и опыт работы по данной специальности. Плановую и экстренную помощь пациентам по данному профилю в больнице оказывают в полном объеме, подчеркнули в ведомстве. В сентябре хирурги Николай и Андрей Руденко уволились после конфликта с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым. Николай Руденко публично поставил ультиматум Сигидаеву из-за планов по смене руководства в областной больнице на «ставленников». Отец Николая Андрей Руденко заведовал отделением в сосудистом центре КОКБ до середины августа 2023 года. Николай Руденко заявил, что если депздрав сменит руководство, оба хирурга уедут из области. Николай Руденко не стал раскрывать планы на дальнейшую работу.