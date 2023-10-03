03 октября 2023

Пьяный тюменец врезался в иномарку, в которой находились двое младенцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
ДТП произошло на ул. Советской в поселке Боровском Фото:

В поселке Боровском Тюменского района (Тюменская область) Lada XRAY врезалась в иномарку Honda, которая перевозила двоих младенцев. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что водитель отечественного автомобиля находился в тяжелой степени опьянения.

«Lada XRAY и Honda столкнулись вчера вечером на ул. Советской в пос. Боровском. Предварительно, Lada наехала на бордюр, после этого ее отбросило на встречную полосу в автомобиль Honda, в котором перевозились двое младенцев. Оба ребенка были в автолюльках, они получили травмы», — указано в сообщении telegram-канала ГИБДД Тюменской области.

Там добавили, что за рулем отечественного автомобиля находился 49-летний мужчина в тяжелой степени опьянения. Показания алкотестера составили 1,54 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В 2022 году он уже был лишен права управления транспортом за пьяную езду. Сейчас мужчине грозит уголовная ответственность.

Аварий произошла в поселке Боровский Тюменского района
Аварий произошла в поселке Боровский Тюменского района

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В поселке Боровском Тюменского района (Тюменская область) Lada XRAY врезалась в иномарку Honda, которая перевозила двоих младенцев. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что водитель отечественного автомобиля находился в тяжелой степени опьянения. «Lada XRAY и Honda столкнулись вчера вечером на ул. Советской в пос. Боровском. Предварительно, Lada наехала на бордюр, после этого ее отбросило на встречную полосу в автомобиль Honda, в котором перевозились двое младенцев. Оба ребенка были в автолюльках, они получили травмы», — указано в сообщении telegram-канала ГИБДД Тюменской области. Там добавили, что за рулем отечественного автомобиля находился 49-летний мужчина в тяжелой степени опьянения. Показания алкотестера составили 1,54 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В 2022 году он уже был лишен права управления транспортом за пьяную езду. Сейчас мужчине грозит уголовная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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