ДТП произошло на ул. Советской в поселке Боровском Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В поселке Боровском Тюменского района (Тюменская область) Lada XRAY врезалась в иномарку Honda, которая перевозила двоих младенцев. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что водитель отечественного автомобиля находился в тяжелой степени опьянения.

«Lada XRAY и Honda столкнулись вчера вечером на ул. Советской в пос. Боровском. Предварительно, Lada наехала на бордюр, после этого ее отбросило на встречную полосу в автомобиль Honda, в котором перевозились двое младенцев. Оба ребенка были в автолюльках, они получили травмы», — указано в сообщении telegram-канала ГИБДД Тюменской области.

Там добавили, что за рулем отечественного автомобиля находился 49-летний мужчина в тяжелой степени опьянения. Показания алкотестера составили 1,54 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В 2022 году он уже был лишен права управления транспортом за пьяную езду. Сейчас мужчине грозит уголовная ответственность.