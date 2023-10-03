Тюменского застройщика заставят вернуть деньги обманутым дольщикам

Застройщик «Северный квартал» отказался возвращать дольщикам деньги за обещанные квартиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменского застройщика «Северный квартал» заставят вернуть деньги дольщикам, которые вложились в несостоявшееся строительство многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что на владельцев фирмы завели уголовное дело по ч.1 ст. 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями.

«Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени провела проверку по обращениям двух участников долевого строительства жилья о нарушении их прав застройщиком. Договоры долевого участия в строительстве с заявителями были расторгнуты по соглашению сторон, согласно которому застройщик обязан вернуть двум дольщикам денежные средства в общей сумме 5 млн рублей. Однако руководство организации застройщика обязательства по возврату денежных средств не исполнило при наличии финансовой возможности для этого», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что речь идет о строительстве многоквартирных жилых домов в районе перекрестка улица Тимофея Чаркова и Пражской в Тюмени. «Северный квартал» планировал построить там две пятиэтажки. Участниками долевого строительства указанных домов стали две жительницы областного центра. Ключи от квартир застройщик пообещал передать им до 29 августа 2023 года. Однако так и не приступил к строительству домов и не стал возвращать дольщикам деньги. По факту злоупотребления полномочиями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Ранее URA.RU писало о том, что застройщик «Северный Квартал», который не смог завершить строительство второй очереди малоэтажного жилого комплекса в спальном районе Тюмени, попал в поле зрения Федеральной налоговой службы. ФНС выдвинула против компании иск о банкротстве.