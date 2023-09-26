Тюменский застройщик «Северный Квартал» получил иск о банкротстве из-за долгов

«Северный Квартал» не достроил вторую очередь жилого комплекса в Тюмени, а теперь задолжал бюджету Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Скандальный тюменский застройщик «Северный Квартал», который не смог завершить строительство второй очереди малоэтажного жилого комплекса в спальном районе города, попал в поле зрения федеральной налоговой службы. О том, что фискалы выдвинули против компании иск о банкротстве, сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Иск №А70-20456/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — специализированный застройщик „Северный Квартал“. Сумма иска неизвестна, заявление зарегистрировано в системе электронного правосудия», — говорится на сайте картотеки.

По данным системы СБИС, в настоящий момент у компании существуют задолженности по зарплате, а обязательства составляют более 80% в структуре финансов. Данные о современных долгах «Северного Квартала» перед налоговой в системе отсутствуют. Однако СБИС сообщает, что генеральный директор «Северного Квартала» связан через соучредителей еще с несколькими компаниями, часть которых в настоящий момент уже находятся под конкурсным управлением.

Известно, что застройщик начал возводить свой жилой комплекс на улице Тимофея Чаркова в Тюмени еще в 2018 году. В итоге из 12 запланированных малоэтажек компания осилила только четыре. С 2021 года стройка находится в замороженном состоянии, а в 2023 году к решению проблем дольщиков «Северного Квартала» присоединилось главное управление строительства Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщала еще об одном банкротном деле, в котором фигурировал «Северный Квартал». Тогда истцом выступило физическое лицо.