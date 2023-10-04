Моор раскрыл, кто был его первым школьным учителем
Губернатор Александр Моор встретился со своим школьным преподавателем на линейке в сентябре. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях, поздравляя учителей с профессиональным праздником.
«Моя первая учительница — Тамара Яковлевна Морозова. Увиделись с ней месяц назад на школьной линейке. Она проработала в Тюмени в 49-й гимназии 25 лет и пришла на 1 сентября как ветеран педагогического труда. Очень был рад встрече», — сообщил глава региона.
Моор также поздравил всех педагогов с днем учителя. Ранее губернатор поздравил земляков с Днем воссоединения России и новых регионов.
Александр Моор встретился со своей первой школьной учительницей
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