Моор раскрыл, кто был его первым школьным учителем Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Александр Моор встретился со своим школьным преподавателем на линейке в сентябре. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях, поздравляя учителей с профессиональным праздником.

«Моя первая учительница — Тамара Яковлевна Морозова. Увиделись с ней месяц назад на школьной линейке. Она проработала в Тюмени в 49-й гимназии 25 лет и пришла на 1 сентября как ветеран педагогического труда. Очень был рад встрече», — сообщил глава региона.

Моор также поздравил всех педагогов с днем учителя. Ранее губернатор поздравил земляков с Днем воссоединения России и новых регионов.